Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo fino a San Silvestro, 31 Dicembre 2019

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 31 Dicembre 2019

Oggi al Nord: tempo stabile e soleggiato su tutto il settentrione, tranne nubi compatte lungo l’arco alpino con rovesci sparsi sulle Alpi centrorientali, a carattere nevoso generalmente oltre i 1500 metri. Nella notte e al primo mattino foschie dense e locali banchi di nebbia sulle pianure di Veneto ed Emilia Romagna e lungo il litorale adriatico e gelate notturne sulle pianure del nord est. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, ad eccezione di locali nebbie e foschie nelle valli nella notte e al primo mattino. Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo annuvolamenti compatti sparsi su aree tirreniche e Puglia, con associati isolati rovesci in parziale attenuazione pomeridiana. Temperature: minime in lieve calo su Alpi di Piemonte e Valle D’Aosta, coste adriatiche, Campania settentrionale, Puglia e Basilicata ioniche, in generale aumento altrove, più marcato su isole maggiori e Calabria; massime in diminuzione lungo l’arco alpino e sulle coste di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, senza variazioni di rilievo o al più in lieve rialzo altrove.

Domani al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione, salvo il transito pomeridiano di nuvolosità medio-alta a partire dalle regioni occidentali; dalla sera formazione di nubi basse e stratiformi sulla pianura veneto-friulana. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti. Centro e Sardegna: iniziali annuvolamenti compatti sul versante adriatico con isolati, deboli piogge e qualche occasionale rovescio sulle aree costiere e nell’immediato entroterra abruzzese; seguiranno ampi spazi di sereno e poi, dalla sera, spesse velature. Sul resto del centro al mattino prevalenza di sole; nel pomeriggio attese un po di nubi medio-alte sulla Toscana, in successivo trasferimento all’Umbria; addensamenti bassi e stratiformi interesseranno poi in serata anche la Sardegna occidentale ed il Lazio. Sud e Sicilia: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ad eccezione di addensamenti compatti attesi al mattino su coste molisane, Puglia, Calabria meridionale e Sicilia nordorientale con isolati rovesci associati, in esaurimento dal pomeriggio; dalla sera nuove nubi-medio alte, ma poco significative copriranno il cielo su Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale e Basiciliata. Temperature: minime stazionarie su coste venete e friulane, Umbria, Lazio, nord Campania e Basilicata orientale; in calo altrove; massime senza variazioni di rilievo lungo le aree costiere e sulle zone pianeggianti del Veneto, Umbria, Lazio, Campania settentrionale, bassa Calabria ed isole maggiori; in generale calo sul resto del Paese.

Venerdì 27/12/19: al Nord molte nubi compatte sulle aree alpine con deboli nevicate sulle relative zone confinali occidentali oltre i 1700 metri, mentre la quota neve su quelle orientali si attesterà intorno ai 1200 metri; cielo sereno a caratterizzato dal transito di spesse velature sul restante settentrione, a parte un po di annuvolamenti più significativi attesi dal pomeriggio su Venezia e Romagna. Formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti, in temporaneo dissolvimento nelle ore più calde. Centro e Sardegna: molte nubi al mattino su regioni tirreniche ed Umbria con deboli piogge e locali rovesci sul settore laziale; seguiranno ampie schiarite già in tarda mattinata su Toscana ed Umbria e poi, dal pomeriggio anche su Lazio e Sardegna; sul versante adriatico all’inizio alternanza di annuvolamenti e spazi di sereno, ma con decisa intensificazione della copertura dal pomeriggio con precipitazioni sparse che dalle prime ore serali interesseranno le coste zone costiere nonché l’entroterra abruzzese, dove è atteso anche qualche fiocco di neve dai 1200-1300 metri. Sud e Sicilia: copertura via via sempre più diffusa e consistente su Molise, Sicilia e bassa Calabria con piogge e locali rovesci associati attesi dalle prime ore pomeridiane; sul resto del meridione prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a parte annuvolamenti più consistenti che interesseranno al mattino l’area pugliese. Temperature: minime in lieve rialzo sulle aree alpine, bassa Toscana e Lazio centrosettentrionale; in calo sulle aree pedemontane del nord, appennino settentrionale, Sardegna, coste abruzzesi ed al meridione; stazionarie altrove; massime in tenue aumento sulla catena alpina; in leggera diminuzione sulle restanti zone lombarde, rilievi sardi, coste adriatiche centromeridionali, nord Campania, bassa Calabria e sulla Sicilia meridionale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Sabato 28/12/19: cielo molto nuvoloso sulle regioni centrali adriatiche, regioni meridionali peninsulari e sicilia tirrenica con deboli precipitazioni associate, nevose sulle relative zone della dorsale appenninica; bel tempo altrove, a parte un po di nubi basse attese sulle restanti regioni adriatiche ed Umbria.

Domenica 29/12/19: ancora molte nubi al sud con deboli fenomeni nevosi sulla dorsale appenninica meridionale; prevalenza di sole altrove, salvo annuvolamenti bassi e stratiformi che interesseranno liguria, pianura padana e regioni centrali adriatiche.

Lunedì 30/12/19 e martedì 31/12/19. Lunedì: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque; nella giornata di martedì tornano le nubi basse su Liguria e val padana, nonché su nord Sardegna e Toscana, mentre condizioni stabili e caratterizzate da ampio soleggiamento interesseranno il resto del Paese.