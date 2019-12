Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il bollettino fino al 21 dicembre 2019

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: parzialmente nuvoloso sul settore occidentale con addensamenti sulla Liguria associati a locali piogge sul settore centro orientale della regione in estensione nel corso della giornata al basso Piemonte, Lombardia ed aree di confine con l’Emilia Romagna; sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord ma con annuvolamenti in estensione sulla pianura padano-veneta ed area prealpina. Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso su Sardegna, Toscana, Umbria e settore Nord marchigiano, con locali deboli piogge su Toscana ed Umbria specie a ridosso dell’area appenninica; sereno o poco nuvoloso altrove ma con nuvolosita’ in aumento sul Lazio. Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso con residui addensamenti al mattino sulla Calabria meridionale, in attenuazione; nel corso della giornata nubi in aumento sulla Campania. Temperature: minime in moderato aumento su Liguria, Toscana, Umbria e Marche, senza apprezzabili variazioni altrove; massime in lieve calo sul Nordovest e Sardegna, in lieve aumento altrove. Venti: deboli da Ovest Nordovest al Sud, in attenuazione ed in rotazione a Sud in serata; deboli da Sud Sudovest con residui rinforzi sulla Sardegna e Toscana, in attenuazione ed in rotazione a Sud. Mari: agitato al largo lo Ionio, in attenuazione; molto mossi i bacini occidentali ed il basso Adriatico, in generale attenuazione nel corso della giornata; poco mossi o localmente mossi il medio-alto Adriatico.

Domani al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sulle regioni occidentali, Lombardia ed Emilia, nevose sulle relative aree alpine oltre i 1200-1300 metri; dalla serata i fenomeni saranno piu’ diffusi e frequenti sulle regioni occidentali. Estese foschie dense e nebbie sulla pianura Padana, solo in parziale riduzione nelle ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: al mattino molte nubi basse su coste orientali sarde, regioni tirreniche, Nord Marche ed Umbria con deboli piovaschi sulle regioni tirreniche peninsulari; seguira’ una graduale riduzione della nuvolosita’ significativa e dei fenomeni sulle relative aree dell’Isola, Lazio, Umbria e Marche, con estese ed innocue velature, mentre piogge piu’ consistenti interesseranno la Toscana. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti attesi al mattino su Molise occidentale e Campania con qualche isolato debolissimo piovasco associato, ma in successivo dissolvimento con ampie schiarite. Addensamenti consistenti anche su Puglia centromeridionale, aree ioniche lucane e calabresi, nonche’ sulla Sicilia centromeridionale, in intensificazione serale. Temperature: minime in calo su Valle d’Aosta, rilievi alpini occidentali e ponente ligure, meno deciso su coste orientali sarde e lungo le aree ioniche di Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo su Marche meridionali, Abruzzo, Puglia centrosettentrionale, Basilicata orientale e sulle restanti zone delle due isole maggiori; in rialzo altrove; massime in diminuzione su Alpi occidentali e Sicilia centromeridionale; in aumento su Val Padana, restante Triveneto, Sardegna, Toscana orientale, rilievi marchigiani, Umbria, Lazio, Molise occidentale, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, e sulla Sicilia settentrionale; stazionarie sul resto del Paese. Venti: moderati settentrionali sulla Liguria occidentale e meridionali su Sardegna, coste toscane e Sicilia occidentale; generalmente deboli intorno sud-est sulle aree alpine confinali, restante centro-sud e variabili sul rimanente settentrione. Mari: da mossi a molto mossi mar Ligure, i bacini intorno alla Sardegna e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento nel pomeriggio e serata fino ad agitato su mar Ligure al largo, Canale di Sardegna e Tirreno occidentale; – da poco mosso a mosso il basso Ionio; – generalmente mossi i restanti bacini con tendenza a divenire molto mosso dal pomeriggio l’Adriatico centrale.

Martedì 17 al Nord: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse sulle regioni alpine e rovesci o temporali sparsi su levante ligure ed Emilia-Romagna occidentale. dal pomeriggio diradamento della nuvolosita’ compatta sulla pianura padana orientale, e contestuale intensificazione dei fenomeni sulle restanti aree. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Toscana, con piogge o rovesci sparsi, in diradamento dal pomeriggio nelle aree interne; estese velature sul resto del centro, spesse sulla Sardegna. Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulle aree costiere ioniche peninsulari e sulla Sicilia centromeridionale, con deboli piogge sparse; estese velature sul restante meridione. Temperature: minime in aumento al Nord, Puglia e Sicilia centromeridionali, aree costiere ioniche, Sardegna, aree interne dell’Abruzzo e Toscana settentrionale, in diminuzione su Marche ed Umbria, stazionarie altrove. Massime ancora in aumento al Nord e sulle aree costiere ioniche, stazionarie sul resto del Paese. Venti: da moderati a forti dai quadranti meridionali su aree alpine, Sardegna, Sicilia tirrenica, aree costiere tirreniche centrali peninsulari e sulla Liguria; da deboli a moderati sudorientali altrove. Mari: da molto mossi ad agitati il mar Ligure, il Tirreno e lo Stretto di Sicilia; molto mossi il mare e Canale di Sardegna, tendenti a divenire agitati dalla serata; da mossi a molto mossi sui restanti mari.

Mercoledì 18: molte nubi al Nord, Sardegna orientale, Sicilia ed aree costiere ioniche, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, intensi al mattino sul nord-ovest e dal pomeriggio anche sulle due isole maggiori; estese e spesse velature sul resto del Paese.

Giovedì 19: molte nubi compatte al Nord, regioni tirreniche e ioniche, con rovesci o temporali diffusi; cielo in generale velato sul resto del Paese.

Venerdì 20 e sabato 21: molte nubi compatte al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge o rovesci diffusi ed intensi; estese e spesse velature sul resto del Paese. Nella mattinata di sabato graduale diradamento della nuvolosita’ compatta al Nord e sua contestuale estensione alle regioni meridionali tirreniche con conseguente spostamento dei fenomeni intensi; ancora estese e spesse velature sul resto del Paese.