Previsioni Meteo Aeronautica Militare: Capodanno mite e soleggiato, il bollettino fino al 5 Gennaio

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 5 Gennaio 2020.

Oggi al Nord: condizioni di bel tempo ovunque, con strati bassi e nebbie sulla Pianura padana, in particolare il settore centro-occidentale, in parziale attenuazione nel corso della giornata. Gelate notturne diffuse sulle pianure. Centro e Sardegna: nuvolosità compatta su regioni adriatiche ed est Umbria associata a residue precipitazioni sul centro-sud dell’Abruzzo con neve a quote superiori a 400-500 metri; cielo sereno altrove con qualche addensamento nuvoloso al mattino a sud del Lazio. Gelate notturne sulle zone interne. Sud e Sicilia: da poco a parzialmente nuvoloso su Puglia salentina e sud Sicilia con temporaneo aumento di nuvolosità durante la mattinata; molte nubi con deboli rovesci sulle rimanenti zone, nevose sui rilievi appenninici peninsulari e quelli a nord della Sicilia a partire da 400-500 metri. Dal tardo pomeriggio tendenza a generale miglioramento tranne residui addensamenti associati a deboli fenomeni su Molise, Calabria e zone a nord e a sud-est della Sicilia. Temperature: minime in aumento sul settore alpino, in lieve diminuzione sul restante Nord, stazionarie altrove; massime in flessione sulla Pianura padana, in rialzo su settore alpino orientale e Appenninico centrale, senza variazioni sulle restanti zone.

Domani al Nord cielo generalmente sereno un po’ ovunque ma con velature di passaggio; dal primo pomeriggio annuvolamenti più compatti sulla Liguria ma in un contesto asciutto; locali foschie dense o banchi nebbia al mattino e dopo il tramonto sulla pianura padana occidentale. Gelate sulla valle del po al primo mattino. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo a parte veloce transito di innocue nubi medio-alte sul settore peninsulare; gelate nelle aree interne al primo mattino. Sud e Sicilia: addensamenti consistenti sulla Sicilia sudorientale con associate residue piogge, in miglioramento pomeridiano; cielo limpido e terso altrove, ma con qualche velatura in arrivo dal pomeriggio e nuvolosità più importante dalla serata/notte sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria. Temperature: minime generalmente stazionarie sulle due isole maggiori, in lieve diminuzione su Pianura padana occidentale e Puglia centro-settentrionale, in tenue aumento altrove. Massime in rialzo su tutto il territorio, più deciso sul settore appenninico centrosettentrionale.

Mercoledì 1 gennaio al Nord tempo stabile e soleggiato, a eccezione di locali foschie dense o banchi di nebbia sulla pianura lombardo-veneta al mattino e dopo il tramonto. Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno, salvo innocui annuvolamenti compatti sull’isola al mattino; locali foschie e banchi di nebbia nella valli peninsulari dopo il tramonto. Sud e Sicilia: cielo limpido o al più poco nuvoloso, a eccezione di addensamenti compatti su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale, ma in un contesto asciutto. Temperature: minime stazionarie lungo l’arco alpino e sull’Emilia-Romagna orientale, in aumento altrove; massime in lieve flessione su Alpi e Prealpi, senza variazioni di rilievo su Emilia-Romagna e Marche, in rialzo sul resto del paese.

Giovedì 2 cielo inizialmente sereno con tendenza a un aumento della copertura nuvolosa su Sardegna, Liguria e Toscana; dalla serata attesi rovesci sparsi di debole intensità sulla Liguria. Banchi di nebbia o foschie dense sulla Pianura padana in temporaneo dissolvimento pomeridiano.

Venerdì 3 annuvolamenti compatti con deboli rovesci su Liguria di levante e Toscana, in attenuazione serale. Tempo stabile e soleggiato altrove, ma con nubi basse in aumento dal pomeriggio sulle coste tirreniche meridionali e associati isolati rovesci. Banchi di nebbia o foschie dense sulla Pianura padana al mattino e dopo il tramonto.

Sabato 4 cielo parzialmente nuvoloso su isole maggiori e Calabria meridionale, con isolati piovaschi su quest’ultima area e sulla Sicilia tirrenica. Sul resto del paese cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo il transito di nuvolosità medio-alta. Banchi di nebbia o foschie dense sulla Pianura padana e nelle valli del Centro-Sud al mattino.

Domenica 5 molte nubi al Sud, con possibili isolati piovaschi lungo le coste pugliesi, su Calabria e Sicilia tirreniche; attese occasionali nevicate sui rilievi generalmente oltre i 900-1000 metri dalla serata. Altrove tempo stabile e soleggiato, salvo annuvolamenti più consistenti sulle Alpi orientali.