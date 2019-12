Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani nuvole e piogge sparse sull’Italia, nuovo peggioramento a inizio settimana. Il bollettino fino al 20 dicembre

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

La pressione al Meridione è in aumento con residue condizioni di instabilità su aree ioniche e settori tirrenici della Sicilia; le aree alpine occidentali risentono del passaggio di un sistema nuvoloso sul centro Europa mentre sul resto della Penisola condizioni generali di bel tempo con tendenza a deboli infiltrazioni di aria umida occidentale.

Tempo previsto fino alle ore 06.00 di domani, 15 dicembre

NORD – addensamenti compatti sulle aree alpine, più diffusi su quelle centro-occidentali con nevicate al di sopra dei 1500-1700 metri ma con quota neve in ulteriore rialzo ed attenuazione dei fenomeni; sulle restanti zone cielo sereno o poco nuvoloso con, dalla serata, qualche addensamento di nubi basse in intensificazione sulla Liguria; dopo il tramonto formazione di foschie e locali banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta.

CENTRO E SARDEGNA – cielo in generale sereno o poco nuvoloso con addensamenti più compatti sulle aree interne specie fra Toscana e Umbria che dalla serata tenderanno ad interessare anche la Sardegna e ad intensificarsi sull’alta Toscana dove nelle prime ore del mattino si potranno avere deboli piovaschi; nubi basse al mattino si avranno anche sul Lazio; al primo mattino possibili foschie e qualche isolato banco di nebbia nelle vallate interne e lungo i litorali tirrenici.

SUD E SICILIA – addensamenti sparsi fra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica in rapido diradamento salvo sull’isola dove si potranno avere ancora isolati piovaschi a ridosso dei rilievi fra Messina e Palermo in attenuazione serale; ampie schiarite sul resto del meridione con banchi di nubi basse in intensificazione nel corso della notte sui settori tirrenici.

TEMPERATURE: minime in lieve calo su Sardegna, Sicilia centro occidentale e alpi piemontesi; in sensibile rialzo sulle regioni centrali; senza notevoli variazioni o al piu’ in lieve rialzo sul resto del meridione e sul nord est.

VENTI: da moderati a forti nord occidentali al meridione e sulla Sardegna in graduale attenuazione; altrove deboli in generale occidentali tendenti a variabili al nord e con qualche rinforzo sui settori tirrenici.

MARI: molto agitati Tirreno meridionale, stretto di Sicilia e Jonio con moto ondoso in attenuazione; agitati mar Ligure, mare e canale di Sardegna, Tirreno centrale e Adriatico centro meridionale in attenuazione; mosso l’Adriatico settentrionale in attenuazione; molto mosso il Tirreno settentrionale in attenuazione.

Tempo previsto per domani, 15 dicembre

NORD – estesa copertura stratificata su Liguria, Emilia-Romagna e sulle restanti aree pianeggianti e pedemontane settentrionali con deboli piogge attese su levante ligure ed Emilia, ed in estensione serale anche a bassa Lombardia; bel tempo sulle zone alpine, salvo qualche annuvolamento mattutino su quelle più occidentali. Formazione di foschie dense e nebbie in banchi, anche persistenti, sulle zone pianeggianti.

CENTRO E SARDEGNA – molte nubi basse sull’isola, regioni tirreniche peninsulari, Umbria, rilievi marchigiani ed abruzzesi con piogge sparse sulla porzione più settentrionale Toscana e locali piovaschi attesi sulle altre aree della regione, Sardegna orientale, settore umbro e Lazio. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia lungo i litorali peninsulari e nelle vallate.

SUD E SICILIA – annuvolamenti consistenti su Molise occidentale, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche con occasionali piovaschi lungo le relative aree tirreniche; addensamenti compatti attesi al mattino sulla Sicilia occidentale e cielo sereno o caratterizzato dal transito di innocue velature sul restante meridione.

TEMPERATURE: minime in rialzo su rilievi alpini centro-orientali, levante ligure, coste nord adriatiche, Sicilia orientale e sul restante centro-sud peninsulare, più deciso sulle relative aree del centro; il leggero calo su aree pedemontane piemontesi ed emiliano-romagnole e sulla Sardegna orientale; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Piemonte, ponente ligure ed aree pianeggianti dell’Emilia-Romagna; stazionarie su vallate trentine, nord Veneto, rilievi friulani e Sardegna; in aumento sul resto del Paese.

VENTI: deboli settentrionali al primo mattino sulle aree ioniche con locali, residui rinforzi ma in successiva attenuazione; deboli variabili sul resto del Paese con tendenza a disporsi in mattinata dai quadranti meridionali al centro-sud.

MARI: da molto mosso ad agitato il basso Jonio; molto mosso il Tirreno meridionale ad est; da mossi a molto mossi il mar Ligure, mar e canale di Sardegna, il restante Tirreno e lo Jonio settentrionale; mosso il basso Adriatico; poco mosso l’Adriatico centrosettentrionale; dal pomeriggio, generale attenuazione del moto ondoso.

Lunedì 16 dicembre

Nord:- cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni su regioni occidentali, Lombardia ed Emilia, nevose sulle relative aree alpine oltre i 1200-1300 metri; dalla serata i fenomeni saranno più diffusi e frequenti su Liguria e Piemonte.- estese foschie dense e nebbie sulla Pianura Padana, solo in parziale riduzione nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna:- al mattino molte nubi basse su coste orientali sarde, regioni tirreniche, nord Marche ed Umbria con deboli piovaschi su Toscana e Lazio; seguirà una graduale attenuazione della nuvolosità significativa e dei fenomeni sulle relative aree dell’isola, Lazio, Umbria e Marche, con estese ed innocue velature, mentre piogge più consistenti interesseranno la porzione più settentrionale Toscana.- sul resto del Centro soleggiato con passaggi di ampia copertura alta e sottile.- al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia nelle zone interne.

Sud e Sicilia:- annuvolamenti compatti attesi al mattino su Molise occidentale e Campania con qualche isolato debolissimo piovasco associato, ma in successivo dissolvimento con ampie schiarite.- addensamenti consistenti anche su Puglia centromeridionale, aree ioniche lucane e calabresi, nonché sulla Sicilia centromeridionale, in intensificazione serale.

Temperature:- minime in calo su Valle d’Aosta, rilievi alpini occidentali e ponente ligure, meno deciso su coste orientali sarde e lungo le aree ioniche di Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo su marche meridionali, Abruzzo, Puglia centrosettentrionale, Basilicata orientale e sulle restanti zone delle due isole maggiori; in rialzo altrove;- massime in diminuzione su Alpi occidentali e Sicilia centro-meridionale; in aumento su val padana, restante triveneto, Sardegna, toscana orientale, rilievi marchigiani, Umbria, Lazio, Molise Occidentale, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, e sulla Sicilia settentrionale; stazionarie sul resto del Paese.

Venti:- moderati settentrionali sulla Liguria occidentale e meridionali su Sardegna, coste toscane e Sicilia occidentale; – generalmente deboli intorno sud-est sulle aree alpine confinali, restante centro-sud e variabili sul rimanente settentrione.

Mari:- da mossi a molto mossi mar ligure, i bacini intorno alla Sardegna e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in intensificazione nel pomeriggio e serata fino ad agitato su mar ligure al largo, canale di Sardegna e tirreno occidentale; – da poco mosso a mosso il basso ionio; – generalmente mossi i restanti bacini con tendenza a divenire molto mosso dal pomeriggio l’adriatico centrale.

Martedì 17 dicembre: ancora molte nubi compatte sulle zone ioniche e maltempo al Nord e sulle zone costiere della Toscana con fenomeni diffusi e di forte intensità su Piemonte settentrionale e soprattutto sulla Liguria; precipitazioni sparse attese anche sulle restanti regioni alpine, Emilia, porzione più settentrionale e coste della Toscana, nonché sulle aree ioniche calabresi e siciliane; velature sempre più spesse sul resto del Paese.

Mercoledì 18 dicembre: persiste il maltempo al Nord-Ovest, ma con graduale coinvolgimento anche delle altre regioni tirreniche e gran parte del Triveneto; estesa copertura medio-alta e stratiforme sul resto del Paese.

Giovedì 19 e venerdì 20 dicembre: giovedì soleggiato su Sicilia e Calabria, mentre molte nubi interesseranno il resto del Paese con fenomenologia diffusa su regioni centrosettentrionali, Molise occidentale, Campania e Basilicata tirrenica; nella giornata di venerdì atteso un nuovo impulso con precipitazioni consistenti al Nord e sulle aree tirreniche centrosettentrionali, nuovamente intense al Nord-Ovest.