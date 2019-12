Previsioni Meteo Aeronautica Militare: freddo e nevicate diffuse, il bollettino fino al 10 dicembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: addensamenti compatti su aree alpine e prealpine del Piemonte, su appennino ligure e a ridosso dell’appennino emiliano romagnolo ma in rapido dissolvimento; cielo sereno o poco nuvoloso altrove con tendenza ad aumento delle velature nel corso del pomeriggio a partire dalle regioni occidentali. Al primo mattino presenza di foschie anche dense e locali nebbie in banchi nelle aree pianeggianti in dissolvimento nel corso della mattinata. Centro e Sardegna: molte nubi sulla sardegna orientale con piogge o rovesci sparsi; nuvolosità medio alta sul resto dell’isola in graduale intensificazione soprattutto nel pomeriggio quando si avranno rovesci e temporali sparsi anche intensi a partire dal settore meridionale; sul centro peninsulare generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche modesto isolato annuvolamento sulle aree adriatiche; dalla tarda mattinata arrivo di estese velature a partire dai settori tirrenici in rapida estensione a tutte le regioni e con tendenza a divenire spesse su lazio e toscana meridionale dalla serata. Sud e Sicilia: cielo da poco a parzialmente nuvoloso con addensamenti sparsi sulle aree interne in dissolvimento e nubi più consistenti sulle aree ioniche con la possibilità di deboli residui piovaschi in particolare sulla Sicilia orientale; dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire dall’isola in estesione serale alle restanti regioni con locali piogge fra Calabria e Sicilia. Temperature: minime in aumento su Sardegna, Val d’Aosta e Trentino Alto Adige, stazionarie sulla Sicilia, in decisa flessione sul resto della penisola; massime in aumento sulle aree alpine e prealpine, in diminuzione altrove, più decisa al meridione. Venti: orientali al centro-sud, deboli o moderati sul settore adriatico; moderati con rinforzi su zone tirreniche peninsulari e ioniche, forti con raffiche di burrasca sulle due isole maggiori; forti nord orientali sulla liguria con ulteriori temporanei rinforzi; deboli variabili sul resto del nord. Mari: da agitati a molto agitati mar di Sardegna e mar Ligure, specie settore sud occidentale; da molto mossi ad agitati il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno, lo Ionio ed il basso Adriatico; mosso l’Adriatico centro settentrionale.

Domani al Nord addensamenti bassi sull’Emilia Romagna, in estensione serale anche a Veneto e Lombardia meridionali, con al più qualche locale debole piovasco; cielo velato altrove, tendente a divenire poco nuvoloso dalla serata. Centro e Sardegna: al mattino molte nubi sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; addensamenti compatti anche su regioni adriatiche,mentre sul Lazio avremo una estesa nuvolosità medio-alta accompagnata, da locali deboli fenomeni; estese velature altrove. Dal pomeriggio parziale diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni sulla Sardegna e contestuale estensione delle nubi compatte anche al resto del Lazio, Umbria e Toscana, con rovesci o temporali sparsi lungo le aree costiere. Sud e Sicilia: al mattino addensamenti compatti su tutto il meridione, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, intensi sulle regioni ioniche. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità sulla Sicilia occidentale e meridionale. Temperature: minime in aumento su aree alpine e prealpine, Toscana, Sardegna settentrinoale e regioni ioniche, stazionarie altrove; massime in aumento sulle aree alpine e prealpine, sulle regioni tirreniche peninsulari e su quelle ioniche, generalmente stazionarie altrove. Venti: da moderati a forti dai quadranti settentrionali sulla Liguria, da quelli orientali sulla sardegna settentrionale e da quelli meridionali su Calabria e Basilicata ioniche; deboli variabili altrove. Mari: da molto mossi ad agitati il mar Ligure, il mare di Sardegna e lo Ionio, con punte fino a molto agitato su quest’ultimo bacino; molto mossi il canale di Sardegna, il Tirreno settentrionale e occidentale e l’Adriatico meridionale; mossi i restanti mari.

Venerdì 06/12/2019. Nord: al mattino e dopo il tramonto nubi basse e stratificate in Pianura Padana, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Centro e Sardegna: al mattino molte nubi su tutto il centro , con piogge o rovesci sparsi su Sardegna, Lazio ed Abruzzo. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità su Sardegna orientale e regioni adriatiche, con contestuale estensione dei fenomeni al resto delle regioni tirreniche. Sud e Sicilia: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il settore peninsulare con rovesci o temporali sparsi lungo le coste tirreniche e sulla Puglia salentina, dove potranno essere anche intensi al primo mattino; cielo in generale velato sulla Sicilia. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta sulle regioni adriatiche e suo contestuale aumento su quelle tirreniche, dove avremo piogge o rovesci sparsi. Temperature: minime e massime in diminuzione su Alpi, Prealpi ed isole maggiori, stazionarie sulla Pianura Padana occidentale, in aumento altrove. Venti: deboli variabili su tutto il territorio nazionale. Mari: molto mossi lo ionio e lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna; mossi i restanti mari.

Sabato 07/12/19: al mattino addensamenti bassi e stratificati in Pianura Padana, accompagnati da foschie dense o locali banchi di nebbia; addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità stratificata in Pianura Padana e contestuale estensione della nuvolosità compatta anche alle regioni centrali adriatiche.

Domenica 08/12/19: cielo da parzialmente a molto nuvoloso al centro-sud, con rovesci o temporali sparsi; estese velature sul resto del Paese. Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità bassa e stratificata in Pianura Padana, accompagnata da foschie dense.

Lunedì 09/12/19 e martedì 10/12/19: lunedì molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, accompagnate da rovesci o temporali sparsi; addensamenti compatti sui rilievi alpini, con nevicate da sparse a diffuse; nubi basse e stratificate in Pianura Padana, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal tardo mattino graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni su gran parte del paese, escluse al più l’area alpina e la Sardegna. Nella mattinata di martedì le nubi compatte sulla Sardegna si sposteranno verso Sicilia e Calabria dove avremo rovesci o temporali diffusi; ancora nubi compatte lungo l’arco alpino accompagnate da nevicate diffuse; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.