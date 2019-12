Previsioni Meteo Aeronautica Militare: freddo e neve nel weekend, il bollettino fino al 2 gennaio

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 2 Gennaio 2020.

Oggi al Nord: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo nuvolosità compatta su Valle D’Aosta, aree più settentrionali del Piemonte e l’intero settore alpino con nevicate a quote intorno ai 1200-1400 metri; attenuazione delle nubi e fine dei fenomeni su Valle D’Aosta ed aree nord del Piemonte dal pomeriggio; possibili isolate deboli piogge al pomeriggio-sera su aree costiere di Veneto e Romagna; durante le prime ore del mattino formazione di foschie anche dense e locali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti e nelle valli interne. Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti nel pomeriggio su sardegna e settori costieri del Lazio con piogge isolate sull’isola; molto nuvoloso sulle Marche ed Abruzzo dal tardo pomeriggio-sera con piogge sparse lungo i settori costieri; durante le prime ore del mattino formazione di foschie anche dense e locali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti e nelle valli interne. Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo aumento della copertura nuvolosa dal pomeriggio-sera sui settori costieri del Molise e la Puglia garganica con piogge sparse; sull’isola nuvolosità irregolare ed ampi spazi di sereno, con isolate piogge sparse su settore tirrenico ed occidentale in serata. Temperature: massime in generale diminuzione; minime in lieve aumento sul triveneto, Lombardia, Lazio ed Umbria, in diminuzione sul resto del Paese.

Domani al Nord nubi basse ed a carattere stratificato in pianura padana, con foschie dense o locali banchi di nebbia; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, con nevicate sparse sulle aree interne, oltre i 300 – 500 metri; bel tempo sul resto del centro. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia tirrenica, con nevicate sparse sui rilievi appenninici oltre i 300 – 500 metri, piogge o rovesci sparsi sulle restanti aree adriatiche e locali temporali sulle coste ioniche di Calabria e Sicilia. Temperature: minime in diminuzione sulla pianura padana occidentale, area alpina e prealpina orientale, area appenninica, regioni centrali tirreniche, Sicilia orientale e Calabria, in aumento su Alpi e Prealpi centroccidentali, aree costiere adriatiche, stazionarie altrove; massime in diminuzione anche marcata sulle regioni alpine centrorientali ed al centro-sud, stazionarie altrove.

Domenica 29/12/19: al Nord nubi basse e stratificate in pianura padana, con foschie dense o locali banchi di nebbia, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata sul settore centrorientale; locali addensamenti bassi sulla Liguria; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, in estensione pomeridiana anche alle aree interne del Lazio centromeridionale, con nevicate sparse sull’Abruzzo, al di sopra dei 300 – 500 metri; bel tempo sul resto del centro. Sud e Sicilia: molte nubi su tutto il meridione, con nevicate sparse lungo l’area appenninica al di sopra dei 300 metri; e piogge o rovesci sparsi lungo le aree costiere tirreniche sicule. Temperature: minime in aumento sulle aree alpine e prealpine, in diminuzione altrove, più sensibile sulle regioni centromeridionali; massime in aumento sulle aree alpine e prealpine, stazionarie sulla Puglia, in diminuzione altrove, più sensibile sulle due isole maggiori. Venti: forti da nord-est sulle regioni adriatiche centrali e su quelle meridionali, con ulteriori rinforzi lungo le aree appenniniche; moderati da nord-est su Sardegna, Lazio e Umbria; deboli variabili altrove, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali sulle aree alpine. Mari: da agitati a molto agitati lo ionio ed il basso Adriatico; da molto mossi ad agitati il tirreno, il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico centrale; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Lunedì 30/12/19: molte nubi sulle regioni adriatiche centromeridionali, e su quelle ioniche, con nevicate sparse lungo le aree appenniniche e sulle aree interne tirreniche della Sicilia, e piogge o rovesci sparsi altrove; bel tempo sule resto del paese. Graduale diradamento della nuvolosita’ compatta dalla serata.

Martedì 31/12/19: ancora locali addensamenti compatti sulla sicilia meridionale, con piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dal pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato altrove.

Mercoledì 01/01/20 e giovedì 02/01/20: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese, con aumento della nuvolosita’ bassa sulle regioni occidentali dal pomeriggio di giovedi’.