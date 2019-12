Previsioni Meteo Aeronautica Militare: in arrivo “nuovo deciso peggioramento”, il bollettino fino al 23 dicembre 2019

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni, con precipitazioni generalmente sparse da deboli a moderate, più consistenti su Liguria, alto Piemonte, Lombardia settore nord, settore ovest dell’Emilia, con i fenomeni che si estenderanno nel corso della mattinata anche al Veneto settentrionale e rimanente Nord-Est. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso lungo l’intero arco alpino, più consistenti sul settore occidentale, con quota neve oltre 1600 metri. Nel corso della mattinata temporanee schiarite del cielo su Romagna e basso Veneto; foschie e locali nebbie sulla Pianura padana, in attenuazione durante le ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: molto nuvoloso sulla Toscana con sporadiche deboli precipitazioni lungo i settori costieri e settore nord della regione; poco nuvoloso sul resto del Centro, salvo addensamenti più compatti su Umbria occidentale, basso Lazio e coste orientali della Sardegna; su quest’ultima regione deboli piovaschi lungo i settori costieri di levante dal pomeriggio e fino a sera. Durante le prime ore del mattino e dopo il tramonto formazione di foschie e locali nebbie sulle zone pianeggianti e nelle valli interne. Sud e Sicilia: da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso su Puglia centro-meridionale e settori jonici penisulari con possibili piogge deboli dal pomeriggio-sera; sulla Sicilia nuvolosità irregolare a tratti compatta, con deboli piogge sparse dal mattino fino a sera sul settore centro-orientale dell’isola. Sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione; durante le prime ore del mattino e dopo il tramonto formazione di locali foschie e nebbie sulle zone pianeggianti e nelle valli interne, specie su Puglia, Basilicata e settore nord della Sicilia. Temperature: massime in calo su Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata, in aumento sul resto del paese, specie su Romagna, Lombardia meridionale e basso Veneto. Minime in lieve calo al Centro peninsulare, in generale aumento sul resto del paese, specie al Nord e sulle due isole maggiori.

Domani al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse sulle regioni occidentali, nonchè sui settori lombardo e friulano, più frequenti e diffuse tra Piemonte settentrionale e Lombardia nordoccidentale; i fenomeni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini al di sopra dei 1300 metri. Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulla Sardegna con rovesci o temporali diffusi, anche di forte intensità sul versante orientale dell’isola; copertura medio-alta sempre più diffusa sul resto del Centro con ulteriori addensamenti consistenti sulle relative regioni tirreniche, associati a debolissime precipitazioni attese su nord Toscana e basso Lazio. Sud e Sicilia: nuvolosità compatta su Sicilia e Calabria centromeridionale con rovesci o temporali sparsi; velature spesse sul restante meridione, salvo nubi più significative attese sulle altre aree ioniche. Temperature: minime in rialzo su aree pianeggianti del settentrione, Sardegna orientale, basso Lazio, nord Campania, Calabria e Sicilia; in lieve flessione sulle aree appenniniche meridionali; stazionarie sul resto del paese. Massime in lieve aumento su Pianura padana, Toscana settentrionale, Puglia e costiere ioniche calabresi; in diminuzione su Sardegna e aree appenniniche centromeridionali; senza variazioni altrove.

Giovedì 19 dicembre al Nord cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse associate, più concentrate e diffuse sulle aree alpine e pedemontane occidentali e sul settore friulano, dove localmente potranno assumere anche carattere intenso; quota neve sulle aree alpine in graduale discesa, ma fino ai 1200-1300 metri. Foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti. Centro e Sardegna: molte nubi con fenomeni sparsi sulle aree peninsulari, più frequenti sulle regioni tirreniche, dove assumeranno anche carattere di rovescio o temporale; da fine giornata attese parziali schiarite sulle aree costiere adriatiche. Sud e Sicilia: copertura consistente con associati fenomeni convettivi sparsi, localmente anche intensi al mattino sulle aree ioniche calabresi, ma in assorbimento serale su Sicilia, Molise, nord Puglia, Basilicata e settore ionico calabrese, con parziali aperture sulle relative aree peninsulari. Temperature: minime in flessione sulle due isole maggiori; in lieve rialzo su ovest Lombardia, pianure piemontesi ed emiliano-romagnole, più deciso su nord Puglia e Basilicata; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in lieve aumento su pianure occidentali, Puglia settentrionale, rilievi lucani; in diminuzione su Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Umbria, Lazio, rilievi delle regioni centrali adriatiche, Molise occidentale, Campania e Calabria ionica; stazionarie altrove.

Venerdì 20 nuovo deciso peggioramento su Nord, regioni centrali tirreniche Sardegna compresa, Umbria e nord Campania, con fenomenologia convettiva diffusa, nevosa sulle relative zone alpine e con accumuli di precipitazioni abbondanti su Liguria e nord Piemonte. Velature anche spesse altrove, ma con peggioramento serale su resto del Centro, Molise e Sicilia occidentale.

Sabato 21 al mattino condizioni di maltempo con fenomeni anche temporaleschi, più diffusi e frequenti sulle regioni tirreniche centromeridionali; seguirà un parziale miglioramento su Sardegna, regioni settentrionali e versante adriatico.

Domenica 22 condizioni instabili al Centro-Sud peninsulare, ma in miglioramento dal pomeriggio sulla Sicilia; nuvolosità irregolare altrove con deboli fenomeni su Sardegna e aree alpine centro-occidentali. Nella giornata di lunedì 23 ancora nubi e deboli precipitazioni al mattino al Centro-Sud peninsulare, ma in successivo assorbimento con schiarite; annuvolamenti sulle aree alpine e condizioni di bel tempo sul resto del Paese.