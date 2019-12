Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nuova settimana di maltempo, il bollettino fino al 22 dicembre 2019

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge più probabili su Liguria, Emilia, Lombardia centro occidentale; qualche sporadica pioggia si potrà avere anche su Piemonte orientale e aree costiere fra Veneto e Venezia Giulia; dalla serata i fenomeni saranno più diffusi e frequenti sul nord ovest in generale e su Lombardia ed Emilia Romagna centro occidentale con rovesci sparsi previsti sulla Liguria mentre deboli piogge potranno ancora interessare Veneto e Friuli Venezia Giulia. Presenza di foschie dense e banchi di nebbia sulla pianura padana che si dissolveranno solo in parte nelle ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: addensamenti di nubi basse sulle coste orientali sarde, regioni tirreniche, Umbria e Marche settentrionali con la possibilità di qualche debole sporadica pioggia su Lazio, Toscana e Umbria, più probabile sull’alta Toscana; cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato sulle restanti aree; dal pomeriggio tendenza al diradamento della nuvolosità bassa che continuerà ad interessare più che altro la toscana con piogge più consistenti che interesseranno le aree settentrionali della regione. Foschie e qualche isolato banco di nebbia nelle vallate interne e coste tirreniche in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti su Molise occidentale e Campania con scarsa probabilità di qualche debole isolata pioggia ma in rapido miglioramento nel corso della mattinata; cielo in prevalenza poco nuvoloso sulle restanti aree con addensamenti sparsi sulle aree ioniche e sulla Sicilia centro meridionale, in intensificazione dalla serata. Foschie e qualche banco di nebbia nelle vallate interne e pianure pugliesi si dissolveranno durante la mattinata. Temperature: massime in diminuzione su Val D’Aosta, Alpi occidentali, aree interne della Sicilia e Liguria; in aumento su Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche e pianura padana; senza notevoli variazioni altrove.

Domani al Nord: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse sulle regioni alpine, nevose sui rilievi alpini centroccidentali al di sopra dei 1500 metri, e rovesci o temporali sparsi su Liguria centrorientale ed Emilia-Romagna occidentale. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta sulla pianura padana orientale, e contestuale intensificazione dei fenomeni sulle restanti aree. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Toscana, con piogge o rovesci sparsi, in diradamento dal pomeriggio nelle aree interne; estese velature sul resto del centro, spesse sulla Sardegna, in estensione serale anche alle regioni peninsulari. Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulle aree costiere ioniche peninsulari e sulla Sicilia centromeridionale, con deboli piogge sparse; estese velature sul restante meridione.Temperature: minime in aumento al nord, Puglia e Sicilia centromeridionali, aree costiere ioniche, Sardegna, aree interne dell’Abruzzo e Toscana settentrionale, in diminuzione su Marche ed Umbria, stazionarie altrove. Massime ancora in aumento al nord, generalmente stazionarie sul resto del Paese.

Mercoledì 18/12/19, al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse sulle regioni occidentali, nevose sui rilievi alpini al di sopra dei 1500 metri, e sul Friuli-Venezia Giulia. Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi, in estensione serale alle aree costiere tirreniche peninsulari; estese e spesse velature sul resto del centro. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Sicilia, Calabria ionica e Puglia centromeridionale, con rovesci o temporali sparsi; cielo in generale velato sul resto del meridione. Temperature: minime in aumento al nord, Sicilia centromeridionale, Calabria ionica, Puglia, regioni centrali adriatiche, Umbria e Lazio, in diminuzione sull’appennino meridionale, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento in pianura padana, Toscana settentrionale, Puglia ed aree costiere ioniche, in diminuzione su Sardegna ed aree appenniniche centromeridionali, stazionarie altrove.

Giovedì 19/12/19: cielo molto nuvoloso o coperto al nord, regioni tirreniche e sulla Puglia centromeridionale, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; bel tempo sul resto del paese.

Venerdì 20/12/19: molte nubi sulle regioni tirreniche peninsulari ed al nord, con piogge diffuse al nord-ovest, Toscana settentrionale e regioni alpine, localmente anche di forte intensità, e sparse sulle restanti regioni tirreniche; estese e spesse velature sul resto del Paese.

Sabato 21/12/19 e Domenica 22/12/19. Sabato: marcato maltempo al primo mattino sulle regioni alpine centrorientali, regioni centrali, Campania e Molise, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche di forte intensità; cielo in generale velato sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata diradamento della nuvolosità compatta al nord e parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni tirreniche. Nella giornata di domenica cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi sulle regioni tirreniche.