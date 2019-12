Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nuova fase instabile con temporali, il bollettino fino al 7 dicembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: iniziale nuvolosità bassa e stratificata in Pianura Padana, con associate foschie dense e banchi di nebbia; estese e spesse velature sul resto del settentrione ma nubi compatte in rapido aumento sulle regioni occidentali e sulla Lombardia, con associate piogge diffuse e locali nevicate lungo i rilievi alpini, al di sopra degli 800 metri, in discesa fino a 600 metri sul Piemonte sud-occidentale. Durante la mattinata, nuvolosità in estensione su tutto il settentrione, con piogge o rovesci diffusi nel pomeriggio, più intensi sulle regioni occidentali, ed in particolare sulla Liguria. Centro e Sardegna: al mattino addensamenti compatti sulla Toscana con qualche locale debole precipitazione lungo le coste; cielo velato sulla Sardegna e poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio nubi in aumento sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia e intensificazione dei fenomeni sulla Toscana settentrionale, specie in serata. Sud e Sicilia: durante la mattinata locali addensamenti sull’alta Campania in estensione alle rimanenti regioni tirreniche durante la giornata. Bel tempo sul resto del Sud con aumento delle velature dal pomeriggio. In serata locali deboli precipitazioni su Campania e Sicilia ionica. Temperature: minime in aumento sulla Pianura Padana, stazionarie sulla Sardegna, in diminuzione sulle restanti zone; massime in flessione al Nord e sulle aree ioniche, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: da deboli a moderati settentrionali sulla Liguria; deboli orientali sulla Pianura Padana, variabili sul restante Nord; deboli dai quadranti meridionali al centro-sud in lieve intensificazione pomeridiana lungo le coste, moderati sulla sardegna con locali rinforzi. Mari: generalmente mossi con moto ondoso in aumento su mar Ligure, mar di Sardegna, Tirreno centroccidentale ed Adriatico centrosettentrionale.

Domani al Nord al mattino molte nubi compatte su Liguria, bassa Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con piogge e rovesci e qualche residuo temporale sul Levante ligure; seguirà un miglioramento con ampie aperture, eccezion fatta per il settore emiliano-romagnolo; qualche fiocco di neve al primo mattino sui rilievi di confine orientali oltre i 1200-1300 metri. Sul restante settentrione cielo sereno o poco nuvoloso. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle zone pianeggianti. Centro e Sardegna: moderato maltempo sulle regioni peninsulari con rovesci e temporali sempre più diffusi, anche intensi fino alla sera sulla Toscana e localmente sull’Umbria; dal pomeriggio attesi fenomeni di forte intensità anche sul Lazio. Sulla Sardegna spesse, ma innocue velature al mattino cui seguiranno estese schiarite pomeridiane. Sud e Sicilia: addensamenti consistenti su Molise occidentale, coste campane e sulle aree ioniche di Puglia, Calabria e Sicilia con deboli piogge e qualche occasionale rovescio; ampia nuvolosità medio-alta, ma poco significativa sul restante meridione, ma in diradamento dal pomeriggio con estesi rasserenamenti. Temperature: minime in calo sulle aree pianeggianti nordoccidentali; in aumento sulla catena alpina ed al centro-sud; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione sull’Emilia-Romagna orientale; stazionarie sul resto della regione, Umbria e Lazio; in rialzo sul resto del Paese. Venti: moderati settentrionali sulla Liguria; deboli variabili sul rimanente settentrione e sulla Sardegna; da deboli a moderati meridionali sul restante centro-sud, con locali rinforzi lungo l’area appenninica. Dalla tarda serata ventilazione che tende, invece, a disporsi dai quadranti orientali su pianure lombarda e veneta, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana e regioni centrali adriatiche. Mari: molto mossi il Tirreno centrosettentrionale e lo Stretto di Sicilia; mossi il mar Ligure, mar e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi i restanti bacini.

Martedì 3 dicembre 2019. Nord: annuvolamenti compatti sulle aree pedemontane piemontesi e bassa Romagna con qualche occasionale piovasco, comunque in esaurimento nel corso della mattinata; condizioni di bel tempo altrove, seppur con formazioni di nubi basse e stratiformi attese sulle aree pianeggianti centroccidentali. Al primo mattino e, dopo il tramonto, formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulle zone di pianura. Centro e Sardegna: all’inizio cielo molto nuvoloso con residue precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio o temporale su regioni adriatiche, Umbria e basso Lazio; seguirà un graduale miglioramento con esaurimento dei fenomeni e schiarite sempre più ampie sulla Toscana, in successiva estensione pomeridiana anche alle aree umbre e laziali. Sulla Sardegna molte nubi compatte sul settore centrorientale con deboli rovesci e temporali attesi dalla tarda mattinata; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dell’isola. Sud e Sicilia: copertura sempre più diffusa su Molise, rilievi campani, Puglia, Basilicata, nonché su Calabria e Sicilia ioniche con deboli piogge e qualche locale rovescio, comunque in esaurimento serale, eccezion fatta per le zone ioniche; cielo sereno o velato sul restante meridione. Temperature: minime in calo su arco alpino, restante Triveneto, appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Marche, Umbria e rilievi abruzzesi; in rialzo sul resto del Piemonte, basso Lazio, Campania, Puglia, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia centrorientale; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Liguria, zone alpine e prealpine, Toscana, Marche, Umbria, alto Lazio, Abruzzo, Molise, rilievi campani e lucani e sulla Puglia; in lieve rialzo su Lazio meridionale e Sicilia; pressoché stazionarie sul resto del Paese. Venti: forti settentrionali sulla Liguria e da nord-est sulle Bocche di Bonifacio; deboli variabili sulle Alpi ed orientali sulla Sicilia; moderati intorno nord-est sul resto del Paese. Mari: da molto mossi ad agitati al largo mar Ligure e mar di Sardegna, con ulteriore intensificazione del moto ondoso fino a molto agitato al largo da fine giornata; da mossi a molto mossi gli altri bacini.

Mercoledì 4 dicembre: moderato maltempo sulla Sardegna con fenomeni temporaleschi diffusi; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, in attesa di un peggioramento che interesserà la Sicilia con associate piogge diffuse dal pomeriggio, in estensione serale anche alla Calabria.

Giovedì 5 dicembre: ancora maltempo su Sardegna con coinvolgimento anche delle regioni ioniche; velature sulle aree tirreniche centrali e nubi più consistenti sul resto del centro ed Emilia-Romagna; cielo pressoché sereno al Nord.

Venerdì 6 e sabato 7 dicembre: molte nubi compatte con deboli precipitazioni associate su Sardegna occidentale, regioni tirreniche peninsulari, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna; cielo sereno o con transito di spesse velature altrove.