Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il bollettino da San Silvestro fino all’Epifania, 6 Gennaio 2020

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 6 Gennaio 2020.

Oggi al Nord: cielo generalmente sereno con velature in transito; isolati annuvolamenti più compatti potranno interessare la Liguria; locali foschie dense o banchi nebbia nella Pianura Padana e nelle pianure venete si dissolveranno nel corso della mattinata per poi intensificarsi di nuovo dopo il tramonto. Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile e perlopiù soleggiato salvo il veloce transito di nubi medio-alte sulle regioni peninsulari; qualche locale annuvolamento più compatto sulla Sardegna. Sud e Sicilia: addensamenti consistenti sulla Sicilia sud-orientale con possibili residui piovaschi in miglioramento pomeridiano; cielo sereno o poco nuvoloso altrove ma con qualche velatura in arrivo dal pomeriggio e nuvolosità bassa più compatta dalla serata sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria meridionale. Temperature: massime in calo in Valle d’Aosta, in rialzo altrove, più deciso al Sud e nelle aree appenniniche e prealpine. Venti: deboli variabili al Nord con qualche rinforzo occidentale sulle coste romagnole; deboli orientali sul settore tirrenico centrale e sulla Sardegna; moderati nord occidentali sul settore adriatico centrale; moderati settentrionali al meridione con residui rinforzi sul settore ionico in riduzione pomeridiana. Mari: molto mossi il canale di Sardegna e il Tirreno sud-occidentale; localmente agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio occidentale; da poco mossi a mossi il mar di Sardegna, il restante Tirreno centro-meridionale, il medio e basso Adriatico; poco mossi i restanti bacini; moto ondoso in generale attenuazione.

Domani al Nord tempo stabile e soleggiato ovunque; locali foschie dense o banchi di nebbia sulla pianura padana al mattino e dopo il tramonto, con associate gelate. Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno, salvo innocui velature anche compatte sull’isola al primo mattino; locali foschie sulle aree costiere e pianeggianti occidentali al primo mattino e dalla serata. Sud e Sicilia: iniziali addensamenti compatti su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale ma in rapido dissolvimento; ampio soleggiamento altrove. Temperature: minime in aumento un po’ ovunque, in lieve diminuzione sulla Sicilia sudorientale; massime in tenue flessione su Alpi e Prealpi, senza variazioni di rilievo su Emilia-Romagna e Marche, in rialzo sul resto del Paese. Venti: generalmente deboli settentrionali, con rinforzi su Puglia meridionale, Calabria e Basilicata ioniche. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico meridionale; poco mossi l’Adriatico settentrionale, il mare di Sardegna ed il mar Ligure; mossi i restanti bacini, con attenuazione del moto ondoso sul canale di Sardegna.

Giovedì 02/01/20: Al Nord: ampio soleggiamento per gran parte della giornata ma con nuvolosita’ in aumento dal tardo pomeriggio sulle regioni centrorientali, piu’ compatta sulla Liguria; nebbie diffuse e persistenti sulla pianura padano-veneta, in parziale e temporaneo dissolvimento pomeridiano sul settore centroccidentale. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque con formazioni nuvolose dalla serata sulla Toscana. Sud e sicilia: cielo sereno su tutte le regioni, a parte qualche innocua e locale nube sulla Sicilia settentrionale. Temperature: minime in diminuzione sul settore alpino centroccidentale e sull’area appenninica emiliano-romagnola, in lieve aumento sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori, stazionarie altrove; massime in flessione sul nord-ovest, senza variazioni di rilievo sul resto del territorio. Venti: deboli di direzione variabile al centro-nord, dai quadranti settentrionali al sud con residui rinforzi mattutini sul settore ionico peninsulare e sul Salento. Mari: da mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia meridionale e lo Ionio con moto ondoso in attenuazione; poco mossi i restanti bacini, localmente mossi Tirreno ed Adriatico centromeridionali.

Venerdì 03/01/20: annuvolamenti compatti su Sardegna centrosettentrionale, Toscana e Liguria con qualche piovasco su quest’ultima dal tardo pomeriggio; velature estese al nord e sul restante centro, in temporanea attenuazione sul settore adriatico; tempo stabile e soleggiato altrove ma con nubi in formazione pomeridiana sulle coste tirreniche siciliane e meridionali calabre. Banchi di nebbia o foschie dense sulla pianura padana al mattino e dopo il tramonto.

Sabato 04/01/20: nuvolosita’ diffusa e consistente su Liguria di levante, Toscana, Umbria, Sardegna centrosettentrionale e dal pomeriggio anche su coste tirreniche di Sicilia e Calabria con qualche piovasco sull’appennino toscano e dalla serata su quest’ultime due; condizioni di bel tempo altrove ma con velature estese al mattino sul restante nord in successivo trasferimento al centro-sud. Banchi di nebbia o foschie dense sulla pianura padana.

Domenica 05/01/20 e lunedì 06/01/20: addensamenti compatti al centro-sud con precipitazioni deboli e sparse, piu’ concentrate ed a prevalente carattere di rovescio o temporale sul settore tirrenico di Sicilia e Calabria, in graduale miglioramento a partire dalle regioni centrali; tempo stabile e soleggiato altrove, con locali formazioni di foschie anche dense sulla pianura padana centrale al primo mattino e dopo il tramonto. Nella giornata di lunedi’ residua nuvolosita’ compatta sul meridione con deboli fenomeni sul settore ionico, in dissolvimento dal pomeriggio; cielo sereno od al piu’ poco nuvoloso sulle restanti zone.