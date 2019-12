Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il bollettino per il weekend dell’Immacolata e fino all’11 dicembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: addensamenti sull’Emilia Romagna, in estensione serale anche alle zone meridionali di Veneto e Lombardia, senza fenomeni di rilievo associati; cielo poco nuvoloso o velato altrove. Nella notte e al primo mattino foschie dense e locali banchi di ebbia sulle pianure e lungo i litorali adriatici. Centro e Sardegna: da parzialmente nuvoloso a nuvoloso sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi sulle zone centro-orientali dell’isola, in parziale attenuazione dal pomeriggio; addensamenti compatti sulle regioni adriatiche con deboli precipitazioni nel pomeriggio lungo le coste. Parzialmente nuvoloso sulle regioni tirreniche peninsulari e sull’Umbria con locali deboli fenomeni sulle coste del Lazio. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su tutto il meridione, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi su Sicilia, Calabria e Puglia centro-meridionale con fenomeni intensi in particolare sui settori ionici. Sulle altre zone deboli precipitazioni in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Temperature: minime in aumento su aree alpine e prealpine, in Toscana, Campania e regioni ioniche, in diminuzione lungo le aree costiere adriatiche, stazionarie altrove. Massime in aumento sulle aree alpine e prealpine, sulle regioni tirreniche peninsulari e su quelle ioniche, generalmente stazionarie altrove.

Domani al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque con velature in arrivo dalla serata; al mattino e dopo il tramonto foschie dense o banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta. Centro e Sardegna: molte nubi su tutte le regioni con piovaschi sul settore tirrenico e appenninico; diradamento della nuvolosità dal primo pomeriggio sulla Sardegna e dalla serata sulle aree adriatiche. Sud e Sicilia: addensamenti compatti ovunque con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree tirreniche peninsulari, più intense e abbondanti al mattino su Salento e Calabria ionica ma in rapido dissolvimento su queste due regioni. Temperature: minime e massime in diminuzione su Alpi, Prealpi e isole maggiori, stazionarie sulla Pianura padana occidentale, in aumento altrove.

Sabato 7 dicembre al Nord addensamenti compatti sulla Liguria, cielo sereno o poco nuvoloso altrove con foschie dense o locali banchi di nebbia sulle pianure e nelle vallate al mattino e dopo il tramonto. Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa sulle regioni peninsulari tirreniche con qualche piovasco associato, poche nubi altrove. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto sul versante tirrenico peninsulare con possibilità di isolati deboli fenomeni in dissolvimento serale; bel tempo sulle altre zone con velature sparse di passaggio. Temperature: minime in lieve diminuzione sulla Sicilia e sulle regioni ioniche, in tenue aumento su Toscana, Umbria, Marche, Appennino centrosettentrionale e arco alpino centroccidentale; stazionarie altrove. Massime in leggero rialzo su aree alpine occidentali, Emilia, Marche, Umbria, Lazio e coste di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto del territorio.

Domenica 8 dicembre cielo da parzialmente a molto nuvoloso sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi; estese velature al Nord e bel tempo sul resto del Paese. Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità bassa e stratificata in Pianura padana, accompagnata da foschie dense ed estensione delle velature anche alle regioni centrali adriatiche.

Lunedì 9 novembre molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, accompagnate da rovesci o temporali da sparsi a diffusi; addensamenti compatti sui rilievi alpini, con nevicate da sparse a diffuse. Nubi basse e stratificate in Pianura padana, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Martedì 10 novembre maltempo sulle regioni meridionali e su quelle centrali adriatiche, con piogge, rovesci e temporali, interessanti in mattinata anche Lazio e Sardegna; cielo generalmente sereno al Nord e sul resto del Centro.

Mercoledì 11 novembre graduale miglioramento al Centro-Sud a partire dal settore tirrenico; dalla tarda mattinata velature sempre più compatte interesseranno le aree alpine e prealpine.