Previsioni Meteo: subito dopo l’Immacolata arriva in Italia la prima ondata di freddo e neve dell’Inverno

Previsioni Meteo – Oggi, Domenica 1° Dicembre, inizia l’Inverno Meteorologico 2019/2020: il bel tempo e le temperature miti di queste ore su gran parte d’Italia e soprattutto del Centro/Sud non devono trarre in inganno, perchè in realtà proprio oggi si sta verificando sull’Europa la prima ondata fredda di origine polare, frutto di scambi meridiani (da Nord verso Sud), diretta dal Circolo Polare Artico alla Spagna. Nei prossimi giorni farà più freddo in Marocco che su gran parte d’Italia e dei Balcani, per la direzione di quest’irruzione fredda che però interesserà anche il Nord del nostro Paese nei prossimi giorni, seppur senza rilevanti precipitazioni nevose.

L’Inverno, però, è iniziato davvero e presto ne avremo gli effetti anche sull’Italia: secondo gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli, subito dopo l’Immacolata, e in modo particolare tra Martedì 10 e Mercoledì 11 Dicembre, la prima ondata di freddo invernale colpirà proprio l’Italia. E’ ovviamente inutile oggi, con dieci giorni d’anticipo, azzardare l’entità del freddo in arrivo, la conseguente ciclogenesi e quindi le zone più colpite dal maltempo e dalle nevicate. Ma abbiamo già una linea di tendenza chiaramente tracciata al freddo, come già ampiamente anticipato nelle previsioni meteo a lungo termine che abbiamo pubblicato su MeteoWeb nelle scorse settimane.

A tal proposito, risulta oggi molto utile e attuale il nostro bollettino con le previsioni stagionali per l’inverno, in chiara controtendenza rispetto alle previsioni dei principali centri di calcolo internazionali alla luce delle nostre ricerche e dei nostri studi.

Intanto per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: