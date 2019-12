Previsioni Meteo, i DETTAGLI sull’ondata di GELO di fine anno: Sabato 28 e Domenica 29 tanta NEVE al Sud

Previsioni Meteo – Il 2019 si concluderà sull’Italia con un’ondata di freddo intenso e neve a bassa quota che colpirà le Regioni del Sud nell’ultimo weekend del mese, tra Sabato 28 e Domenica 29 Dicembre. L’aria fredda arriverà sull’Italia da Nord/Est, tramite i Balcani, lungo il bordo orientale di un grosso Anticiclone posizionato sull’Europa occidentale: nella giornata di Domenica 29, mentre al Sud nevicherà fino a quote molto basse, avremo infatti sole e caldo anomalo su gran parte del continente con temperature massime a ridosso dei +20°C in Francia, sulle isole Britanniche, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Danimarca e persino nel Sud della Svezia. Anche l’Italia sarà divisa in due: l’irruzione fredda colpirà soltanto il Sud, mentre al Nord splenderà un tiepido sole e farà decisamente caldo con temperature di gran lunga superiori rispetto alla media del periodo. Addirittura al Nord/Ovest avremo temperature costantemente superiori ai +15°C nelle ore diurne, da qui a Capodanno, con picchi di +20°C proprio nell’ultimo giorno dell’anno, Martedì 31 Dicembre.

La situazione più interessante sarà proprio al Sud, dove l’arrivo del primo freddo stagionale determinerà nella giornata di Sabato un fronte temporalesco che provocherà nubifragi, grandinate e trombe d’aria particolarmente intense proprio per i contrasti termici significativi. Le temperature crolleranno in alcuni casi di 10°C in poche ore: il giorno più freddo sarà Domenica, con nevicate a quote molto basse soprattutto nelle Regioni Adriatiche e in Sicilia. E’ ancora prematuro sbilanciarsi sulla quota neve attesa nel momento più freddo, quindi nella giornata di Domenica, ma secondo gli ultimi aggiornamenti di tutti i principali modelli, la neve potrebbe spingersi fin sulle coste adriatiche, tra Abruzzo, Molise e Puglia, con accumuli fin nella bassa collina già a partire dai 200–300 metri di quota. In Sicilia, invece, la neve cadrà oltre i 400–500 metri, con accumuli abbondanti su Madonie, Nebrodi, Peloritani ed Etna. Situazione intermedia per la Calabria, dove potrebbe nevicare oltre i 300–400 metri ma potrebbero scarseggiare le precipitazioni in base alla disposizione delle correnti al suolo.

Le precipitazioni più abbondanti si verificheranno localmente per i fenomeni di “Adriatic Effect Snow” e “Tyrrhenian Sea Effect”, cioè il maltempo innescato dallo scorrimento delle masse d’aria fredde sul mare più caldo e umido. Proprio il vento, che sarà molto forte, alimenterà precipitazioni abbondanti nelle aree esposte alle correnti di Bora, Grecale e Tramontana.

Nei prossimi giorni, su MeteoWeb, tutti gli aggiornamenti più dettagliati: intanto dalla Redazione auguriamo a a tutti i nostri affezionati lettori di trascorrere un sereno e felice Natale.

