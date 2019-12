Previsioni Meteo Lombardia: cielo sereno nei primi giorni dell’anno

“Per tutta la settimana flusso di correnti in quota dai quadranti settentrionali, solo temporaneamente interrotto tra mercoledì e giovedì dal passaggio di una debole perturbazione a nord delle Alpi: nel complesso tempo stabile, senza precipitazioni e debole ventilazione, temperature intorno alla norma in Pianura e relativamente miti a quote collinari e di bassa montagna“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Oggi nel pomeriggio ovunque sereno tendente a velato per il passaggio di nubi stratiformi a quote medio-alte; in serata ovunque sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia possibili in serata sulla Bassa Pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: massime in Pianura tra 5 e 9°C

Zero termico: intorno a 3000 metri, in leggero calo in serata.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo nel primo pomeriggio; in montagna deboli settentrionali tendenti a rinforzare, fino a temporaneamente forti alle quote più elevate e sui valichi di confine. Possibile foehn sulle zone montane.

Domani durante tutta la giornata in prevalenza sereno ovunque; possibile nebbia in Pianura, più probabile nella notte e in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in locale diminuzione. In pianura minime tra -3 e 1 °C, massime tra 5 e 9 °C ma inferiori nelle zone maggiormente interessate dalla nebbia.

Zero termico: intorno a 3000 metri.

Venti: deboli di direzione variabile con residui rinforzi da nord nella notte sui rilievi alpini di confine.