Previsioni Meteo Lombardia: tempo stabile, assenza di precipitazioni, nuvolosità scarsa

“Per tutto il periodo sulla regione insiste un regime di correnti in quota da settentrione con campo di alta pressione al suolo: condizioni di tempo stabile, assenza di precipitazioni, nuvolosità scarsa o al più variabile, temperature intorno alla norma in pianura, superiori alla norma in montagna“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Oggi ovunque sereno o al più poco nuvoloso ma con addensamenti per nebbia o nubi basse sulla Pianura, più probabili su pavese e lodigiano, localmente anche persistenti.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in Pianura minime stazionarie o in leggero calo, massime in leggera diminuzione; in aumento in montagna. In Pianura minime intorno a -1 °C, massime intorno a 5 °C.

Zero termico: intorno a 2600 metri, in risalita in serata fino a circa 3200 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali o di direzione variabile o occidentali, in montagna deboli settentrionali con residui rinforzi sulla fascia alpina di confine.

Domani fino al primo mattino sereno o poco nuvoloso sulle zone montane, irregolarmente nuvoloso per nebbia o nubi basse sulla Pianura; nelle ore centrali ovunque molto nuvoloso o velato per il passaggio di nubi stratiformi a quote medio-alte e nebbie in dissolvimento. In serata ovunque sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Zero termico: a circa 3200 metri, in leggero abbassamento.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli settentrionali tendenti a rinforzare.

Mercoledì e giovedì cielo in prevalenza sereno ma con possibile formazione di nebbie sulla Pianura. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie in pianura, miti a quote collinari e di bassa montagna. Venti deboli di direzione variabile.