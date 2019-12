Previsioni Meteo Lombardia: tempo stabile e temperature in lieve calo in pianura

“Da sabato progressiva espansione di un promontorio anticiclonico sull’Europa occidentale: in Lombardia tempo stabile con venti deboli e temperature in lieve calo in pianura, in aumento in montagna. Possibile foschia o nebbia a banchi sulla bassa pianura“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Oggi fino al mattino da poco nuvoloso a nuvoloso, poi più sereno con residui addensamenti sui rilievi Alpini.

Precipitazioni: deboli o molto deboli sui rilievi settentrionali di confine, possibili fino al primo pomeriggio. Neve oltre 1500 metri.

Temperature: minime senza variazioni rilevanti, massime in lieve calo. In pianura minime tra -2 e 2 °C, massime tra 7 e 10 °C.

Zero termico: attorno a 1700-1900 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna da deboli a moderati settentrionali; al pomeriggio da ovest in pianura, in rinforzo fino a moderati o localmente forti da nord in montagna.

Altri fenomeni: gelate sparse in pianura alla notte ed al primo mattino.

Domani irregolarmente nuvoloso per nubi basse, in montagna in dissoluzione dalle ore centrali, più persistenti in pianura.

Precipitazioni: assenti, salvo possibile pioviggine a ridosso delle Prealpi orientali al mattino, nevischio oltre 800-1000 metri.

Temperature: minime e massime senza variazioni rilevanti in pianura, massime in calo in montagna. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 8 °C.

Zero termico: al mattino in abbassamento a partire dai settori orientali fino a 1200-1000 metri, in risalita a 2400 metri sui rilievi occidentali già dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli o localmente moderati orientali, in parziale attenuazione e di direzione variabile dal pomeriggio; in montagna da moderati a forti dai quadranti settentrionali.

Altri fenomeni: foschia e nebbia a banchi in pianura dalla serata.

Domenica 29 dicembre in montagna sereno o velato; in pianura nubi basse alla notte ed al mattino, con foschia e nebbia in parziale dissoluzione nel corso delle ore centrali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza variazioni rilevanti in pianura, in aumento in montagna; massime in calo in pianura, in aumento in montagna.

Zero termico: in risalita a partire dai settori occidentali, attorno a 2800 metri a fine giornata.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna moderati settentrionali.

Altri fenomeni: nebbia diffusa in pianura alla notte ed al mattino.