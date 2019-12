Previsioni Meteo, Natale e Santo Stefano con un enorme Anticicloneche che può aprire le porte del GELO da Nord/Est per Capodanno al Sud

Previsioni Meteo – Mentre l’Italia sta vivendo la prima fase della violenta ondata di maltempo che durerà per tutto il weekend, con piogge torrenziali in atto al Nord (abbiamo picchi di 180mm in Liguria e 150mm in Piemonte), forti venti di scirocco e temperature che hanno raggiunto i +20°C in molte località del Sud mantenendosi elevate anche nelle ore serali e notturne, dai principali centri di calcolo arrivano importanti novità sul medio e lungo termine. La grande lotta che ha animato la tendenza meteo nelle ultime settimane, sull’Anticiclone o l’ondata di freddo per il periodo appena post natalizio, è ormai ufficialmente vinta dall’alta pressione e quindi dal modello statunitense GFS che ha avuto la meglio sulle proiezioni dell’europeo ECMWF, rivelatesi infondate.

La prossima settimana, quindi, trascorrerà sull’Italia all’insegna di una forte Alta Pressione con massimi di 1040hPa nei settori nord/occidentali del Paese. Anche le temperature si manterranno superiori alle medie del periodo in gran parte d’Italia, di pochi gradi nell’area Adriatica, in modo ben più sensibile a occidente.

La struttura dell’Anticiclone però potrebbe lasciare prospettive interessanti verso Capodanno, perchè potrebbe aprire la porta a ondate fredde d’aria continentale tramite i Balcani per le Regioni del Sud: basterebbe poco per catapultare masse d’aria molto fredde nel cuore del Mediterraneo, lungo il bordo orientale dell’alta pressione.

E’ uno scenario da manuale che rientrerebbe anche nel tipico trend di compensazione meteorologica: dopo un mese di dicembre eccezionalmente caldo, con marcate anomalie termiche positive, inevitabilmente possiamo aspettarci un seguente periodo più freddo, con profondi scarti negativi rispetto alle medie stagionali. E chissà che questo periodo freddo non inizi proprio negli ultimissimi giorni del 2019, andando a condizionare con caratteristiche tipicamente invernali il Capodanno 2020.

Lo scopriremo insieme nei prossimi aggiornamenti dei centri di calcolo, intanto continuiamo a seguire il maltempo in atto con le nostre pagine del nowcasting: