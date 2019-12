Previsioni Meteo, l’ondata di freddo sull’Europa sta per finire: torna una massa d’aria più calda su gran parte del continente [MAPPE]

Previsioni Meteo – Il pattern in Europa sta per invertirsi ancora una volta. Mentre gran parte del Vecchio Continente recentemente ha sperimentato condizioni fredde e nevicate localmente, un nuovo flusso zonale determinerà la diffusione di una massa d’aria più calda. Tra oggi e domani, giovedì 5 dicembre, la grande cold pool sull’Europa orientale e sudorientale svanirà e si formerà una dorsale sull’Europa centrale e settentrionale. In risposta alle depressioni in rafforzamento sull’estremo Nord Atlantico e sull’area artica, una forte avvezione calda è in corso sulla Scandinavia e sull’area baltica con una massa d’aria localmente di oltre 10°C più calda.

Quando il flusso zonale si stabilirà più a sud, una massa d’aria molto più calda si diffonderà sull’Europa centrale e orientale (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Le pianure resteranno sotto forti inversioni termiche e quindi sotto temperature più basse, ma i livelli medi sopra le inversioni saranno molto più caldi. Inoltre, il flusso zonale occidentale solitamente determina piogge/nevicate orografiche persistenti sulle montagne della Scandinavia occidentale. Attesi 100-150mm di pioggia (o neve in montagna) fino alla fine del weekend del 7-8 dicembre.