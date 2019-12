Previsioni Meteo, 4 giorni di freddo al Centro/Sud dal 27 al 30 Dicembre: NEVE a bassa quota, a Capodanno torna l’Anticiclone

E’ un giorno di Natale dal clima eccezionalmente mite in tutt’Italia: splende il sole e fa caldo praticamente ovunque, eccezion fatta per il Salento, nel sud della Puglia,e per il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, dove i cieli sono nuvolosi con qualche pioggia. La situazione meteo, in ogni caso, cambierà drasticamente nei prossimi giorni: gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, infatti, hanno anticipato l’inizio dell’ondata di freddo a Venerdì 27 Dicembre, quando le temperature diminuiranno drasticamente sulle Regioni Adriatiche e, dal pomeriggio, anche nel resto d’Italia.

Resta confermato il “clou” nel weekend, tra Sabato 28 e Domenica 29 (che sarà il giorno più freddo), mentre poi le temperature rimarrannobasse anche Lunedì 30 Dicembre, per tornare a salire da Martedì 31 grazie al ritorno dell’Anticiclone che per il giorno di Capodanno riporterà il caldo in tutt’Italia, con temperature analoghe a quelle di queste ore, a ridosso dei +20°C.

Nei giorni di freddo, però, al Sud avremo anche maltempo con nevicate sparse e fino a bassa quota tra il pomeriggio di Sabato e la giornata di Domenica 29 Dicembre. La neve arriverà fino a quote molto basse su Abruzzo, Molise, Puglia, zone interne della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le precipitazioni saranno sparse a macchia di leopardo sul territorio e determinate dai fenomeni del fenomeni di”Adriatic Effect Snow” e “Tyrrhenian Sea Effect”, le precipitazioni innescate dallo scorrimento delle masse d’aria fredde sul mar Mediterraneo ancora caldo-umido. Non sarà un evento di freddo e neve eccezionale ne’ ci saranno nevicate memorabili, ma saranno 4 giorni di freddo intenso con un picco di gelo nel weekend quando la neve si spingerà fino a quote molto basse e potrà cadere – pur con accumuli scarsi o nulli – fin sulle coste del medio e basso Adriatico.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: