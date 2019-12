Previsioni Meteo Torino e Piemonte, migliorano le condizioni: domani bel tempo e aumento delle temperature

A Torino domani, sabato 14 dicembre, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +12°C, la minima di +3°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Piemonte: subentrano correnti più asciutte dai quadranti nord-occidentali che favoriscono diffusi rasserenamenti su tutte le pianure piemontesi e in Liguria. Insistono nubi sui settori alpini confinali con qualche precipitazione residua nella prima parte del giorno, specie sulla Valle d’Aosta occidentale: quota neve in rialzo oltre i 1500-1700m .Temperature in rialzo, specie nel pomeriggio-sera e sui settori montuosi. Venti in rinforzo da nordovest in montagna, anche intensi sui settori confinali, con raffiche a tratti anche in pianura piemontese tra torinese e cuneese. Mar Ligure da poco mosso a mosso sottocosta, agitato al largo.