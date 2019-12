Previsioni Meteo Torino e Piemonte: domani cieli in prevalenza sereni, clima mite per il periodo

A Torino domani, sabato 28 dicembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +9°C, la minima di +2°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Piemonte: bel tempo prevalente sul Nordovest, grazie a correnti settentrionali che porteranno tuttavia nubi stratiformi diffuse al mattino, seppur seguite da ampi rasserenamenti. Neve intermittente, sempre al mattino, limitatamente alle zone più confinali di Ossola, Val Susa e Valle d’Aosta, oltre i 1400-1600m. Poche variazioni per quanto riguarda il contesto termico, che rimane mite per il periodo. Massime sui +10-11°C in Valpadana, +15-16°C in Liguria con mare poco mosso.