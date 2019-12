Previsioni Meteo Torino e Piemonte: domani nubi sparse alternate a schiarite

A Torino domani, domenica 15 dicembre, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +7°C, la minima di +2°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Piemonte: un campo di alta pressione mantiene condizioni di stabilità sulle regioni di Nord-Ovest ma le correnti tendono a predisporsi da sudovest favorendo l’afflusso di aria più umida nei bassi strati. Tempo in prevalenza soleggiato su Valle d’Aosta, nonché settori montuosi e pedemontani del Piemonte mentre sulla Liguria è atteso un aumento della nuvolosità fin dal mattino deboli precipitazioni entro la sera-notte sui settori centro-orientali. Nubi entro il pomeriggio-sera anche verso le pianure piemontesi. Temperature in lieve calo nei massimi. Venti deboli in prevalenza. Mar Ligure poco mosso.