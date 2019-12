Previsioni Meteo Toscana: domani addensamenti in Appennino

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso in mattinata con locali foschie e nebbie. Schiarite sempre più ampie fino a cielo sereno o poco nuvoloso nel corso del pomeriggio.

Venti: deboli orientali, in rinforzo dalla sera.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo e dal pomeriggio sul litorale centro settentrionale.

Temperature: minime stazionarie (possibili gelate nei fondovalle dell’interno), massime in calo.

Domani poco nuvoloso, con addensamenti anche consistenti in Appennino, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli.

Venti: tra moderati e forti di Grecale, in particolare sulle zone appenniniche, meridionali e costa centro-sud.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime pressoché stazionarie (locali gelate nei fondovalle riparati dai venti nord-orientali), massime in calo con valori generalmente inferiori a 10°C nell’interno.

Domenica 29 poco nuvoloso.

Venti: deboli o localmente moderati nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve calo, con possibilità di gelate mattutine sulle zone interne e massime inferiori a 10°C nell’interno (valori leggermente inferiori alle medie stagionali).

Lunedì 30 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie con gelate nei fondovalle dell’interno, massime in lieve aumento.