Previsioni Meteo Toscana: il bollettino del Lamma fino al 25 dicembre 2019

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi inizialmente ancora molto nuvoloso con rovesci sulle zone di nord ovest e su gran parte delle zone interne, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici. Nel corso della mattina tendenza ad attenuazione delle precipitazioni fino a generale cessazione. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso con locali piogge residue su Colline Metallifere e Amiata.

Venti: di Ponente, moderati con forti raffiche nelle zone interne; forti con raffiche molto forti su costa e Arcipelago.

Mari: agitati o molto agitati con probabili mareggiate in particolare sui settori settentrionali.

Temperature: in lieve calo.

Domani durante la notte formazione di nubi basse e locali banchi di nebbia sulle pianure e vali più interne (in particolare Mugello e Casentino), ma in rapido dissolvimento fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati o forti di Maestrale su Arcipelago e litorale centro meridionale. Deboli da ovest nord ovest altrove.

Mari: molto mossi o agitati.

Temperature: minime in diminuzione sulle zone interne, massime stazionarie o in lieve aumento in Appennino.

Martedì 24 dicembre inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità

Venti: occidentali fino a forti sul litorale livornese, da deboli a moderati altrove.

Mari: generalmente molto mossi

Temperature: minime in ulteriore calo, massime stazionarie.

Mercoledì 25 dicembre sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento sulle zone costiere centro settentrionali. Banchi di nebbia e nubi basse fino a metà mattinata.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: mossi in attenuazione.

Temperature: massime in aumento.