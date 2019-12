Previsioni Meteo Toscana: domani nubi e possibili piogge al centro/sud

Il Lamma ha pubblicato il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana: di seguito tutti i dettagli fino al 9 dicembre.

Domani nuvoloso con possibilità di deboli piogge, più probabili sulla costa centro-meridionale. Venti: deboli orientali con rinforzi di Scirocco sulla costa. Mari: poco mossi o mossi al largo. Temperature: in lieve aumento.

Sabato 7 dicembre nuvoloso con possibilità di piogge sulle zone centro-settentrionali. Venti: moderati di Libeccio sulla costa, deboli occidentali nell’interno. Mari: mossi in locale aumento. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Domenica 8 dicembre: parzialmente nuvoloso con nubi più consistenti in Appennino. Venti: moderati di Libeccio sulla costa. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.

Lunedì 9 dicembre: possibile peggioramento (tendenza da confermare). Venti: moderati o forti occidentali. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: massime in calo.