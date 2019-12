Previsioni Meteo Toscana: domani nuvoloso, possibili locali deboli piogge

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino all’8 dicembre 2019.

Domani nuvoloso. Possibili locali deboli piogge sulla costa meridionale in serata. Venti: moderati orientali. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento sulla costa, in calo sulle zone interne (con locali gelate, anche forti). Massime stazionarie o in lieve aumento con valori fino a 14-15 gradi.

Venerdì 6 dicembre nuvoloso con possibilita’ di deboli piogge, piu’ probabili sulla costa centro-meridionale. Venti: deboli nord orientali. Mari: poco mossi o mossi al largo. Temperature: in aumento.

Sabato 7 dicembre: nuvoloso con possibili piogge. Venti: moderati di libeccio. Mari: mossi in aumento. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Domenica 8 dicembre: nuvoloso, possibili locali piogge sulle zone settentrionali. Venti: moderati di libeccio. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.