Previsioni Meteo Toscana: domani parzialmente nuvoloso e temperature in calo

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 6 dicembre.

Domani parzialmente nuvoloso nottetempo e al mattino con addensamenti piu’ consistenti in Appennino e zone centro meridionali. Ampie schiarite dal pomeriggio. Venti: moderati o forti nord-orientali. Mari: poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo. Temperature: in calo.

Mercoledì 4 dicembre: sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati o localmente forti da nord-est. Mari: poco mossi sottocosta, mosso o localmente molto mossi al largo. Temperature: minime in sensibile calo (locali gelate nei fondovalle dell’interno piu’ riparati dai venti), massime stazionarie o in lieve calo.

Giovedì 5 dicembre: nuvoloso con possibili precipitazioni nel pomeriggio e in serata piu’ probabili sulle zone meridionali e orientali. Venti: moderati orientali. Mari: poco mossi sottocosta, mosso o localmente molto mossi al largo. Temperature: stazionarie o in locale calo, con possibilita’ di locali gelate nei fondovalle dell’interno; massime in lieve aumento al centro-nord, stazionarie al sud.

Venerdì 6 dicembre: nuvoloso o molto nuvoloso con possibili piogge sparse, piu’ probabili sulle province di Grosseto, Arezzo e Siena. Venti: deboli nord orientali. Mari: poco mossi o mossi al largo. Temperature: stazionarie o in lieve aumento.