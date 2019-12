Previsioni Meteo Toscana: domani piogge e rovesci sparsi, temperature in calo

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più frequenti sul centro-nord della regione. In nottata quota neve in Appennino attorno ai 600-800 metri (400-500 metri sull’alto Mugello) in calo fin verso i 400-600 mt in mattinata (200-300 mt sull’alto Mugello). Nel corso del pomeriggio tendenza a graduale miglioramento. Venti: a rotazione ciclonica, moderati o forti su costa e Arcipelago. Mari: molto mossi. Temperature: in diminuzione, più marcata nei valori massimi e sulle province settentrionali. Possibili gelate nelle zone interne dopo il tramonto.

Venerdì 13: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Neve sull’Appennino Tosco-Emiliano oltre i 1000-1200 metri di quota. Da segnalare la possibilita’, in nottata, di deboli nevicate/nevischio fino a quote pianeggianti (0-200 metri) su pistoiese e Mugello. Venti: di Libeccio forti con raffiche di burrasca sulla costa livornese e pisana in rotazione a Ponente/Maestrale. Mari: agitati, in particolare a nord di Capraia. Temperature: minime in calo, massime in sensibile aumento, in particolare sulle province centro-meridionali.

Sabato 14: poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Venti: moderati o forti occidentali. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: in aumento. Domenica 15 Stato del cielo e fenomeni: nuvoloso. Venti: deboli o moderati meridionali. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in ulteriore aumento su valori al di sopra delle medie stagionali.