Previsioni Meteo Toscana: domani piogge sparse e temperature in aumento

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso con possibilità di piogge sparse più probabili sul nord ovest. Possibili schiarite nelle zone interne. Venti: di Scirocco moderati o forti sulla costa, deboli sulle zone interne. Mari: molto mossi. Temperature: in ulteriore aumento su valori decisamente superiori alle medie del periodo (massime poco sotto i 20 gradi in pianura).

Mercoledì 18: nuvoloso con parziali schiarite. Isolare e brevi piogge sulle zone più occidentali. Venti: orientali, deboli nell’interno, moderati su costa e Arcipelago. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime in locale calo; massime stazionarie o in lieve calo, comunque su valori superiori alla media.

Giovedì 19: nuvoloso con piogge sparse. Venti: deboli o moderati da sud est Mari: mossi o molto mossi. Temperature: stazionarie su valori oltre le medie.

Venerdì 20: nuvoloso con piogge dal pomeriggio a partire dalla costa. Venti: forti venti di Scirocco su costa e Arcipelago; deboli o moderati nell’interno. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: stazionarie sopra le medie.