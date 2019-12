Previsioni Meteo Toscana: nubi e piogge nei prossimi giorni

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso con piogge sparse piu’ probabili tra la notte e le prime ore della mattina sulle zone meridionali e successivamente sul nord della regione. Venti: deboli orientali, sud-orientali nell’interno; moderati sull’Arcipelago e localmente sulla costa centro-meridionale. Mari: tra poco mossi e mossi (localmente molto mossi a sud dell’Elba). Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo.

Venerdì 20: molto nuvoloso o coperto con piogge dal pomeriggio a partire da ovest. Le precipitazioni saranno piu’ insistenti e abbondanti sui rilievi. Venti: dal pomeriggio forti venti da sud su costa centro-meridionale e Arcipelago; deboli o moderati nell’interno. Mari: al largo e sulla costa meridionale mossi tendenti ad agitati in serata; sulla costa centro-settentrionale poco mossi tendenti a molto mossi in serata. Temperature: pressoche’ stazionarie.

Sabato 21: nuvoloso con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Venti: moderati o forti di Libeccio-Ponente sulla costa, deboli nell’interno. Mari: molto mossi o localmente agitati. Temperature: massime in lieve calo.

Domenica 22: nuvolosita’ variabile con possibili precipitazioni sparse, piu’ probabili tra la notte e la mattina. Tendenza a miglioramento. Venti: moderati-forti di Ponente. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: in lieve calo.