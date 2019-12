Previsioni Meteo Toscana: domani addensamenti in mattinata sulle zone orientali

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso con addensamenti in mattinata sulle zone orientali. Venti: moderati da nord-est con rinforzi sulle zone meridionali. Mari: mossi sotto costa, molto mossi al largo. Temperature: in calo soprattutto le minime. Mercoledì 11 sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosita’ nel corso della giornata. Venti: deboli da nord-est in rotazione a sud dalla sera. Mari: fra poco mossi e mossi. Temperature: in diminuzione soprattutto le minime con gelate sulle zone interne.

Giovedì 12: molto nuvoloso con rovesci sparsi. Neve in Appennino oltre 800-100 metri di quota. Miglioramento nel corso della giornata. Venti: da ovest, nord-ovest deboli nell’interno, moderati o forti sulla costa. Mari: molto mossi. Temperature: in aumento sensibile le minime. Massime in aumento sulle zone costiere e meridionali.

Venerdì 13: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni anche a carattere temporalesco, piu’ abbondanti sulle zone settentrionali. Neve solo sulle vette appenniniche. Venti: forti di libeccio su Arcipelago e litorale. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: in sensibile aumento.