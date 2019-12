Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno o poco nuvoloso nei prossimi giorni

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie nelle pianure interne e nubi basse in prossimità della costa, in graduale dissolvimento nel corso della mattinata.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: mossi in attenuazione.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento (possibili locali gelate nei fondovalle dell’interno), massime stazionarie in pianura, in aumento in collina e in montagna.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte dal pomeriggio, più consistenti in serata.

Venti: deboli orientali, al più moderati sui rilievi e sulla costa.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo ma in ulteriore attenuazione.

Temperature: in diminuzione, più sensibile nei valori minimi (possibili gelate nei fondovalle dell’interno).

Venerdì 27 dicembre inizialmente nuvoloso con tendenza a rapido miglioramento ed ampie schiarite a partire da nord.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi, in attenuazione.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: minime in lieve aumento (bassa probabilità di gelate), massime in contenuto calo.

Sabato 28 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino.

Venti: deboli o al più moderati nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo, più accentuato nei valori minimi (possibilità di locali gelate nei fondovalle dell’interno).