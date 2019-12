Previsioni Meteo Toscana: nubi e piogge sparse nei prossimi giorni

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani parzialmente nuvoloso con addensamenti temporaneamente più consistenti associati a brevi pioviggini. Venti: occidentali, deboli o moderati nell’interno, fino a forti su costa e Arcipelago. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: minime in aumento sulla costa; nelle zone interne minime stazionarie con locali gelate. Massime in aumento.

Domenica 15 dicembre in prevalenza nuvoloso con locali piogge sparse più probabili sul nord ovest. Venti: deboli o moderati meridionali. Mari: mossi o molto mossi.

Lunedì 16 dicembre: nuvoloso con piogge sparse sulle zone settentrionali. Venti: deboli o moderati di Scirocco Mari: mossi. Temperature: stazionarie e superiori alle medie del periodo.

Martedì 17 dicembre: nuvoloso con deboli piogge sulle zone settentrionali. Venti: deboli o moderati meridionali. Mari: mossi. Temperature: stazionarie su valori superiori alle medie.