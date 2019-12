Previsioni Meteo Toscana: weekend con temporali e vento forte

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto con piogge dal pomeriggio a partire dalle province settentrionali ed occidentali. Possibili temporali in tarda serata. Venti: dal pomeriggio forti venti da sud, sud-est su costa centro-meridionale e Arcipelago; da deboli a moderati nell’interno. Mari: al largo e sulla costa meridionale mossi tendenti ad agitati in serata; sulla costa centro-settentrionale poco mossi tendenti a molto mossi in serata. Temperature: minime in lieve calo, massime pressoché stazionarie. Valori ancora al di sopra delle medie del periodo.

Sabato 21: in nottata nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sulle zone centro-meridionali. Variabile in mattinata e nel pomeriggio con locali piogge sui rilievi dell’interno. Nuovo peggioramento in serata. Venti: moderati o forti di Libeccio-Ponente sulla costa, in Arcipelago e sui rilievi. Deboli-moderati in pianura e in collina. In serata rotazione dei venti a Scirocco. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: in nuovo aumento, in particolare le minime. Valori ben al di sopra della norma.

Domenica 22: nuvolosità variabile con precipitazioni sparse, più probabili tra la notte e la mattina. Tendenza a miglioramento nel pomeriggio. Venti: burrasca di Ponente/Libeccio, in particolare in Arcipelago e sulla costa centro-settentrionale. Mari: agitati o molto agitati, probabili mareggiate. Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Lunedì 23: poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Venti: moderati o forti occidentali. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: minime in diminuzione, massime in lieve aumento (16-17 gradi in pianura).