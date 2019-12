Previsioni Meteo Valle d’Aosta: nei prossimi giorni “bel tempo, vento intenso e alta pressione”

Tranne un possibile episodio perturbato venerdì, fino martedì “il tempo sarà caratterizzato da bel tempo, presenza discontinua di vento intenso e alta pressione. Un campo anticiclonico sulle coste atlantiche cerca di sospingere verso Est la corrente a getto che unita all’alta pressione al suolo sulla Francia comportano vento intenso in quota e in forma di Foehn in quasi tutte le valli. Tra giovedì sera e venerdì mattina un nocciolo freddo in quota passerà sulla Svizzera, portando vento forte e neve principalmente sui rilievi di confine estero, e sabato un ritorno da NE di aria gelida artica, ma già domenica l’alta pressione comincerà a far risalire le temperature, prima in quota, più lentamente nelle valli, con significative inversioni termiche“: sono le previsioni meteo del Centro Funzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Oggi “inizialmente soleggiato. Velature pomeridiane in arrivo da Ovest, sempre più estese e spesse. Qualche nevicata dalla serata sui confini esteri.”

Domani “nuvoloso a SE con qualche goccia durante le ore centrali; cielo molto nuvoloso o coperto a NW e nelle zone centrali con bufere di neve oltre 1100 m in montagna.”