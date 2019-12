Previsioni Meteo, attenzione allo “scherzetto” di Venerdì 13: NEVE in pianura al Nord, VENTO da URAGANO al Centro/Sud

Previsioni Meteo – Mentre in queste ore si sta verificando il primo “ruggito” dell’Inverno al Sud Italia, con forte maltempo e abbondanti nevicate sui rilievi (in Calabria ci sono stati persino nubifragi, tornado e grandinate), gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici per i prossimi giorni delineano scenari particolarmente importanti e se vogliamo anche clamorosi, perchè inaspettati. Tra poco più di 48 ore, infatti, potremo assistere alla prima nevicata della stagione in pianura Padana, mentre il Centro/Sud verrà investito da una violenta ondata di maltempo con venti da uragano, piogge torrenziali e forti mareggiate.

Intanto nella mattinata di Mercoledì 11 Dicembre insisteranno piogge e temporali in Puglia, Calabria e Sicilia, con nevicate sui rilievi e fenomeni localmente intensi nella Calabria jonica e nella Sicilia tirrenica. Anche Giovedì 12 il tempo sarà incerto, freddo in tutto il Paese, nevoso sull’Appennino, piovoso nel basso Tirreno. Ma lo “scherzetto” è quello che il tempo sembra avere in serbo per Venerdì 13 quando, appunto, si potrebbe verificare la prima nevicata della stagione in pianura Padana, al mattino al Nord/Ovest su tutto il territorio piemontese e lombardo (comprese Milano e Torino), poi nel corso della giornata anche verso est, in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una grande nevicata interesserà anche la vicina Slovenia, con accumuli importanti nella capitale Lubiana.

Al Centro/Sud sarà una giornata in cui le temperature aumenteranno sensibilmente, ma nel pomeriggio/sera si alzerà un impetuoso vento di maestrale che proseguirà fino a Sabato mattina con raffiche superiori ai 120km/h, come se fosse un vero e proprio Uragano. Sarà il transito sull’Italia della tempesta che nelle ore precedenti avrà flagellato gran parte d’Europa. Attenzione anche alle piogge e ai temporali: tra Venerdì sera e Sabato mattina cadranno oltre 100–150mm di pioggia su tutto il medio/basso Tirreno, tra Lazio, Campania e Calabria. Stavolta senza neve neanche in alta montagna, perchè tornerà il caldo con temperature che già Sabato schizzeranno oltre i +20°C su gran parte del Centro/Sud, dove tra Domenica e Lunedì rischiamo di arrivare addirittura a +25°C. Eloquenti le mappe del modello europeo ECMWF che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

