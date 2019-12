Previsioni Meteo Veneto: alata pressione “almeno fino a sabato”

“Almeno fino a sabato ci saranno condizioni di alta pressione; le caratteristiche meteorologiche salienti saranno l’assenza di precipitazioni, eccezion fatta per qualche nevicata sulle Dolomiti Settentrionali, e la discesa delle temperature che nelle ore notturne raggiungeranno valori normali per il periodo mentre nelle ore diurne staranno sopra la media anche se in modo meno significativo rispetto alla scorsa settimana“: queste le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Oggi, 25 Dicembre 2019, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle Dolomiti fino a metà giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti; fino a metà mattina nebbie sparse su Veneziano e zone limitrofe, di sera nebbie locali a sud dell’asse Verona-Treviso.

Sulle Dolomiti Settentrionali probabilità di precipitazionibassa (5-25%) per qualche fiocco di neve fino al mattino, altrove assenti.

Temperature in calo, eccetto aumenti nelle valli; variazioni anche sensibili rispetto a martedì.

Sui monti venti da nord-ovest, tesi/forti in quota specie al pomeriggio ed a tratti anche nelle valli; sulla pianura in prevalenza da nord-ovest mentre dal pomeriggio con direzione variabile, deboli/moderati.