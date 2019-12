Previsioni Meteo Veneto: domani passaggi di nuvolosità medio-alta

“Venerdì transiterà una piccola saccatura da nord-ovest, che porterà degli annuvolamenti sparsi; in seguito la regione sarà marginalmente interessata da correnti debolmente cicloniche associate alla depressione balcanica; il tempo sarà in prevalenza stabile, ma con presenza di nuvolosità sulle zone pianeggianti“: queste le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Oggi sereno o poco nuvoloso nella prima parte della giornata; dal pomeriggio nuvolosità medio-alta in aumento fino a cielo nuvoloso; possibili foschie o locali nebbie sulla pianura, specie quella meridionale nelle ore più fredde.

Precipitazioni assenti.

Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in leggero aumento in pianura e in quota, in diminuzione lieve o contenuta nelle valli.

Venti in quota moderati, a tratti tesi sulle vette Dolomitiche, da nord-ovest; nelle valli locali residui episodi di Foehn fino al primo mattino, poi variabili; in pianura deboli, o a tratti moderati soprattutto a inizio giornata, in prevalenza settentrionali.

Mare calmo fino al mattino, poi poco mosso.

Domani poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta. Possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde sulla pianura meridionale.

Precipitazioni assenti.

Temperature minime in aumento in pianura, senza notevoli variazioni in montagna; massime in locale variazione.

Venti in quota da nord-ovest, moderati/tesi, anche forti a fine giornata sulle cime più alte; nelle valli variabili, salvo locali episodi di Foehn nel pomeriggio/sera; in pianura in prevalenza settentrionali moderati lungo la costa, deboli altrove.

Mare poco mosso.

Sabato 28 sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, in pianura nuvoloso per nubi basse stratificate con possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde. Temperature massime in diminuzione, minime in locale variazione tendenti al rialzo in pianura e alla diminuzione in montagna. Sulle zone montane, venti tesi/forti settentrionali, con probabile Foehn nelle valli.

Domenica 29 sereno o poco nuvoloso per velature in montagna, parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni, in pianura. Temperature in diminuzione, salvo le massime in montagna che saranno in aumento.