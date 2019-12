Previsioni Meteo Veneto: Natale con cielo sereno e temperature in calo

In Veneto Natale con cieli sereni e temperature in calo, ad eccezione di qualche nevicata sopra i 1500 metri: sono le previsioni di Arpav e del Centro funzionale della Protezione civile del Veneto, che segnala venti tesi in quota da stasera fino alle prime ore di giovedì 26, localmente anche nelle valli e sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn a partire da domani pomeriggio.

Da stasera a domani mattina probabile neve burrascosa sulle Dolomiti centro-settentrionali, con apporti nevosi irrisori e perlopiù marginali rispetto ai settori di schianto. Giovedì 26 non si prevedono precipitazioni.

Confermata l’allerta per il passaggio oggi e domani dell’onda di piena del Po, in tutti i comuni rivieraschi del bacino idrografico, nonché per i livelli del Fratta-Gorzone nel Basso Vicenrtino e Bassa Padovana e del Lemene, nel Veneto Orientale.