Prezzi benzina, diesel e gpl: nessun movimento sulla rete carburanti italiana

Non si registrano movimenti sulla rete carburanti italiana: le compagnie non sono intervenute sui prezzi raccomandati.

Anche i prezzi praticati sul territorio non mostrano particolari variazioni.

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina e’ a 1,582 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,576 a 1,597 euro/litro (no logo 1,563). Il prezzo medio praticato del diesel e’ invece a 1,474 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,471 a 1,488 euro/litro (no logo 1,457). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato e’ a 1,722 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,672 a 1,792 euro/litro (no logo 1,615), mentre per il diesel la media e’ di 1,615 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie compresi tra 1,574 e 1,698 euro/litro (no logo 1,508). Il Gpl va da 0,608 a 0,625 (no logo 0,597).