Progetto IMPACT: come tutelare le aree marine protette e gli organismi che le popolano

Tra gli eventi che possono mettere a rischio le aree marine protette figurano incidenti, sversamenti di sostanze inquinanti come pure l’ingrandimento di aree portuali adiacenti: da qui l’esigenza di individuare soluzioni e mezzi per la loro migliore tutela. È questo in sintesi il cuore del progetto italo-francese IMPACT – Impatto Portuale su aree marine protette: Azioni Cooperative Transfrontaliere. Finanziato dall’Unione europea, il progetto IMPACT (2018-2020) è coordinato dal lead partner CNR – ISMAR di Lerici, con la partecipazione di CIBM, Consorzio LaMMA, IFREMER, ISPRA, LECOB-CNRS, Regione Toscana e Université de Toulon. Attraverso l’azione congiunta dei partner si intende individuare piani transfrontalieri di gestione sostenibile per la protezione efficace delle AMP, in armonia con le esigenze di sviluppo dei porti. L’approccio transfrontaliero è centrale sia per la comunanza dei problemi relativi a zone chiave e vulnerabili, sia per garantire l’efficacia degli interventi, basandoli su una rete infrastrutturale e su pratiche condivise.

Il progetto IMPACT sta realizzando una serie di strumenti di governance – dataset geospaziali, indici semaforici, scenari di dispersione, mappe di vulnerabilità, indicazioni di monitoraggio ottimale – utili agli enti che gestiscono le AMP in zone vicine ai porti. È in fase di costituzione in particolare un sistema informativo geografico (WEB GIS) dedicato, le cui informazioni saranno organizzate in dataset disponibili online relativi a: – trasporto delle correnti marine tra porti e AMP, basati su misure oceanografiche da radar costieri e drifter; – proprietà di ritenzione ecologica delle AMP, ottenute con rilievi ecologici e modelli numerici; – distribuzioni di contaminanti, basate su dati storici e misure dedicate.

L’approccio è basato su un piano di modellistica e monitoraggio innovativo che prevede test e interventi nelle aree marine protette di Secche della Meloria, Cinque Terre, Port-Cros e Porquerolles e il Parco Marino Cap Corse in fase di istituzione, nelle immediate vicinanze dei porti di Livorno, La Spezia, Bastia e Tolone.

I risultati così ottenuti permetteranno, in caso di incidenti o sversamenti, di intervenire in modo mirato e di mitigare i danni, grazie alla possibilità di prevedere la direzione di dispersione degli inquinanti. Sarà inoltre possibile arrivare a una migliore comprensione della dispersione larvale e della connettività a fini riproduttivi tra gli organismi che popolano le aree marine protette. Tutti elementi fondanti della Blue Growth, la strategia a lungo termine, a livello europeo, per sostenere una crescita sostenibile in ambito marino e marittimo.