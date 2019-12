Allerta Meteo Liguria: prolungata a domani la criticità gialla

Arpal ha modificato l’allerta meteo gialla per piogge diffusa ieri: per il centro e il levante ligure la criticità è stata prolungata fino alle 6 di domani, e nel Levante per i grandi bacini è prolungata fino alle 12 di domani.

Nel centro ponente l’allerta gialla resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi, ma per l’entroterra dalle 15 alle 24 di oggi è valida l’allerta gialla per neve, attesa in particolare in val Bormida.

Sono attesi rovesci e fenomeni temporaleschi localmente anche forti così come forti saranno i venti.