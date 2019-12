Protezione Civile, Borrelli augura buon lavoro ad Azzolina e Manfredi: “Scuola, Università e Ricerca interlocutori fondamentali per il Dipartimento”

Il Dipartimento della Protezione Civile augura buon lavoro a Lucia Azzolina, nuovo ministro dell’Istruzione, e a Gaetano Manfredi, a cui è stato affidato il Ministero dell’Università e della Ricerca. “Accrescere la diffusione della cultura di protezione civile e migliorare lo studio e la previsione dei fenomeni che mettono a rischio la sicurezza dei nostri concittadini sono da sempre obiettivi fondamentali per la Protezione Civile – ha detto il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli – e per questo Scuola, Università e Ricerca sono per noi interlocutori fondamentali. Certo della prossima proficua collaborazione porgo i miei auguri di buon lavoro all’Onorevole Azzolina e al Professor Manfredi”.