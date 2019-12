Protezione civile, Borrelli: “Si va verso un futuro di tecnologia, prevenzione, diffusione della conoscenza”

“La Protezione civile sta andando sempre più verso un futuro fatto di tecnologia, di prevenzione, di diffusione della conoscenza nella popolazione. E’ un connubio inevitabile, tutti noi viviamo nella tecnologia“: lo ha affermato a Barletta il capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli, che ha partecipato al convegno “Smart Strategy”.

“Credo che con le idee che abbiamo avuto, in materia di pianificazione e allertamento diffuso nella popolazione, stiamo facendo un lavoro che cambierà il sistema di Protezione civile. Dobbiamo fare prevenzione, dare ai cittadini la conoscenza esatta del rischio e delle misure da adottare per limitare gli effetti: è la nostra principale attività“. “Noi andiamo a mitigare quello che tecnicamente si chiama rischio residuo. Il terremoto in Albania è stata una grande prova per il sistema nazionale, una prova corale“. “Voglio ringraziare la Regione Puglia e la Regione Molise per aver dato supporto di uomini e mezzi, abbiamo dato ottima prova di efficienza“.