Qualità vita: sindaco Caltanissetta, ‘Noi ultimi? Situazione complessa, non posso fare miracoli’ (3)

(Adnkronos) – Ma il sindaco Gambino ribadisce ancora che è arrivato “da pochi mesi” e la “situazione economica è davvero complessa, molto complessa”. Però annuncia: “Già stiamo mettendo dei rimedi, è chiaro che per andare a riprogrammare delle condizioni economiche negative che ci sono serve tempo. Ma noi stiamo lavorando su fattori territoriali tra cui la filiera agroalimentare che stiamo sviluppando”. Tra i dati “positivi” cita, ad esempio, l’aumento del numero di studenti universitari del consorzio. “Questo non succedeva da anni, io vedo un segnale positivo, e lo voglio dare anche ai miei cittadini”.

Il sindaco sta lavorando, come annuncia, a una “programmazione economica nuova”. Insomma, Caltanissetta non sarà mai più la “piccola Atene” come la definiva Leonardo Sciascia? “Lo scrittore è un nostro prezioso punto di riferimento – dice – è nato a Racalmuto ma è cresciuto a Caltanissetta negli anni della sua formazione con intellettuali di altissimo spessore. Noi teniamo alla nostra cultura, abbiamo portato avanti, ad esempio, una stagione teatrale nuova, più fresca”.

E conclude: “Gli indicatori sono importanti e noi ne terremo conto, a giorni presenteremo un progetto definito ‘parco urbano’. Insomma, stiamo dando una nuova impronta all’amministrazione comunale e io sono positivo. Devo esserlo”.