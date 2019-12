Quattordicenne cade su pista da sci nel Biellese: ferito

Attimi di apprensione oggi sulle nevi di Bielmonte Panoramica Zegna, popolare stazione sciistica nel Biellese. Un giovane sciatore di 14 anni è caduto in pista nel corso di una gara provinciale, riportando un profondo taglio ad una gamba. Assistito prontamente dagli uomini del Soccorso Piste di Bielmonte, il ragazzo originario della Valsesia, è stato caricato cosciente sull’elisoccorso e trasportato all’ospedale di Borgosesia per le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.