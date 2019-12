Attenzione a ‘Quota 100’, i carabinieri artificieri mettono in guardia dal nuovo petardo clandestino: “è pericolosissimo”

Lo hanno chiamato “Quota cento“, prendendo il nome dalla misura di pensione anticipata varata dal Governo. E’ il nuovo e pericolosissimo petardo immesso sul mercato clandestino dei fuochi in vista della notte di San Silvestro. Un prodotto definito “devastante” dall’appuntato scelto dei carabinieri del gruppo artificieri del comando provinciale di Salerno, Michele Landi che questa mattina, a margine del consuntivo delle attività svolte nel 2019, ha lanciato un appello in vista dei festeggiamenti di Capodanno. “‘Quota cento’ ha 7-800 grammi di miscugli esplodenti che possono essere devastanti“, ha sottolineato il militare, spiegando che questi prodotti “non sono altro che degli ordigni esplosivi che non vanno assolutamente utilizzati“. Il militare ha invitato tutti a “non comprarli” e “ad allontanarci il più possibile nel momento in cui vediamo qualcuno utilizzarli” ma, soprattutto, a “non toccare prodotti inesplosi” in quanto “i danni maggiori si hanno dal primo gennaio in poi proprio a causa dei petardi che vengono raccolti“.