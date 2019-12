Ragazzo su monopattino investito dal portellone del bus a Torino: grave

Un ragazzo è stato investito da un bus in via Borsellino, a Torino, mentre viaggiava su un monopattino. Il giovane è stato stabilizzato sul posto dai sanitari che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Cto. Da quanto si apprende dal 118, le condizioni del ragazzo sarebbero gravi. Dalle prime ricostruzioni, un monopattino è venuto a collisione con il portellone di un bus in sosta della Hermes Line. Sembrerebbe che uno dei due autisti stesse riposando sul bus e l’altro stesse effettuando le pulizie all’esterno dello stesso; una terza persona, non identificata e che si dava alla fuga, ha aperto il vano che custodisce gli effetti personali degli autisti, provocando l’incidente.