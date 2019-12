Rapina una banca poi lancia soldi in aria e urla “Buon Natale!”

Un modo a dir poco insolito per augurare Buon Natale. Lo ha trovato un uomo del Colorado, che prima ha rapinato una banca e poi lanciato i soldi in aria, in strada, urlando: “Buon Natale”. Il singolare episodio è avvenuto ieri pomeriggio, a Colorado Springs, secondo quanto riferisce l’emittente locale Kktv. L’uomo, David Oliver, 65 anni, dopo il gesto è andato a sedersi in uno Starbucks aspettando di venire arrestato. Non è stata divulgata l’entità del bottino ma molti si sono affrettati a raccogliere le banconote da lui lanciate.