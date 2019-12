Rapporto ISTAT: migliora il benessere in Italia nel 2019

L’ISTAT, nel Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes), ha rilevato che nell’ultimo anno gli indicatori segnalano un miglioramento del benessere sia per l’Italia sia per le tre ripartizioni: oltre il 50% del totale dei circa 110 indicatori per cui è possibile il confronto (115 per il totale Italia e 108 per le ripartizioni) registra un miglioramento in tutte le aree del Paese, con valori più elevati al Nord (59,3%) e più bassi al Centro (50,9%). Estendendo lo sguardo anche alla quota degli indicatori in peggioramento, si rafforza significativamente la posizione favorevole del Nord dove tale quota tocca il minino (14,8%) mentre il valore massimo si raggiunge al Centro (26,9%).